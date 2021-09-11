Шахтерская династия стала лучшей семьей Карагандинской области в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня семьи в Казахстане прошло награждение победителей в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы». Лучшей семьей Карагандинской области признана шахтерская династия Косолаповых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году чествование 17 победителей в Казахстане проходило одновременно онлайн под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева.

Диплом от Главы государства, статуэтку и денежный сертификат лауреату конкурса от Карагандинской области вручил глава региона Женис Касымбек.

«Вот уже на протяжении нескольких лет мы выбираем образцовые семьи, чтобы показать всем казахстанцам пример настоящих семейных ценностей, трудолюбивой, сплоченной, дружной семьи. Приятно видеть победителем от нашей области шахтерскую династию с богатой трудовой историей, общий стаж которой составляет более 365 лет», – сказал он.

Семья Косолаповых – четвертое поколение шахтеров. Глава семейства Валерий Косолапов работает проходчиком вертикальных стволов на шахте имени Ленина, а супруга Людмила Волокитина – старшим табельщиком. В браке они 18 лет и воспитывают двоих сыновей.

«Мы уже участвовали в конкурсе «Мерейлі отбасы». В 2017 году заняли первое место в городском туре. Победа в этот раз была неожиданной, потому что было много достойных соперников. Мы обыкновенная дружная и многонациональная семья. У нас преемственность традиций. Воспитываем детей в духе семейных ценностей», – делится Людмила Волокитина.

По мнению победительницы, секрет счастливого брака их семьи заключается во взаимопомощи и взаимопонимании. С тех пор как супруги поженились и у них появились дети, они забыли слово «я» и заменили его на «мы».

Напомним, национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, а также повышение статуса семьи. Он проводится с 2014 года по инициативе Елбасы.



