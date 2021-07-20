Шахтерская династия победила в конкурсе семей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области подведены итоги регионального этапа конкурса «Мерейлі отбасы». Всего на участие в конкурсе было подано 96 заявок от семей региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации управления информации и общественного развития, были отобраны 13, которые и представили видеоролики о своей семье вниманию членов жюри под председательством заместителя акима Павлодарской области Айзады Курмановой.

«В конкурсе «Мерейлі отбасы» участвовали семьи, члены которых имеют трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения, а также участвуют в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество)», – сообщили организаторы.

По итогам конкурса первое место заняла шахтерская династия – семья Мынбаевых из Экибастуза. Второе – семья Сеитовых из Баянаульского района, третье – семья Гросс из Майского района.

«Обладатели первого места, семья Мынбаевых – династия шахтеров. Все они трудятся на угольном предприятии «Богатырь Комир». Каждый имеет большой опыт работы на производстве. Основателем династии был самый старший из братьев – Касымжан Мынбаев. Брат Жумакан – старший машинист тягового агрегата, машинист-инструктор. Младший брат Нурлан – составитель поездов, супруга Жумакана Галия – оператор теплового пункта, сын Жумакана Естай – электрослесарь. Братья Касымжан, Жумакан, Нурлан Мынбаевы за добросовестный и безупречный труд были награждены нагрудным знаком «Шахтерская слава» 3,2,1 степеней и неоднократно награждались почетными грамотами АО «Самрук Казына», как самая влиятельная династия», – рассказали организаторы.

Не менее интересны и другие семьи-победительницы. Например, семья Сеитовых – творческая семья акынов. Все члены этой дружной семьи развивают поэтическое искусство старших и пропагандируют народные традиции и обычаи: верховую езду, приготовление кумыса, а также охоту с ловчими птицами.

Семья Гросс – интернациональная, где немецкие традиции крепко сплелись с казахскими.

Семья Мынбаевых теперь представит Павлодарскую область на республиканском этапе конкурса.

Конкурс «Мерейлі отбасы» проводят в Казахстане с 2014 года. Основной целью его является возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака.