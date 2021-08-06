Шахтёрская династия из Шахтинска победила в областном туре конкурса «Мерейлі отбасы»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги регионального этапа «Мерейлі отбасы». Первого места удостоилась шахтёрская династия из Шахтинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году для участия в районном/городском и областном этапах конкурса заявки подали более 200 семей. Из них в региональный тур прошли 36. Конкурс проводился в онлайн-формате.

«Решением комиссии первое место в региональном этапе конкурса присуждено семье Косолаповых из Шахтинска. Это шахтёрская династия в четвёртом поколении с общим стажем работы на угольных шахтах региона около 400 лет. Семья с традиционными ценностями. Второго места удостоились Ыдырысовы из Шетского района. Третье заняла семья Куат из Сарани», – рассказал руководитель управления внутренней политики Карагандинской области Ерлан Кусаин.

В семье Косолаповых на шахте работают оба супруга. Они участвуют в конкурсе «Мерейлі отбасы» не первый год. В 2017 году уже занимали первое место в городском туре конкурса. Глава семейства Валерий Косолапов работает проходчиком вертикальных стволов на шахте имени Ленина, а Людмила – старшим табельщиком. В браке они 18 лет и воспитывают двоих сыновей.

«Наша семья – это четвёртое поколение шахтёров. В настоящее время на предприятиях угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау» трудятся 12 членов нашей семьи. Если идти от истоков, наш совместный подземный шахтёрский стаж составляет уже более 365 лет. На шахтах работает супруг, папа, дяди, тёти, братья, недавно мама вышла на пенсию. В общей сложности 12 человек. Мы с мужем пришли на шахту в 2006–2007 годах. За это время оба успели полюбить свою работу. Муж в 2019 году удостоился премии «Человек года» за победу в номинации «Шахтёр года», – рассказала Людмила.

Секрет счастливого брака семьи Косолаповых заключается во взаимопомощи и взаимопонимании. С тех пор как супруги поженились и у них появились дети, они забыли слово «я» и заменили его на «мы».

«У нас большая, дружная и интернациональная семья. Мы отмечаем все праздники Казахстана, а также православные и мусульманские. Готовим традиционный бешбармак, любим и славянскую кухню. Всё это делает нас сплочённее. Любим собираться большой компанией с родственниками, вместе путешествуем. А ещё в нашей семье нет разделения на мужские и женские обязанности. Мы всё делаем вместе и стараемся друг другу всегда помогать. При этом, конечно же, у нас у каждого есть свои интересы, любимые занятия, своя точка зрения. Мы уважаем друг друга. Наверное, в этом и кроется секрет долгих и счастливых отношений», – говорит Людмила.

Победители регионального тура будут защищать честь Карагандинской области на республиканском этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы». По информации организаторов конкурса, в этом году все финалисты автоматически удостоятся звания лауреатов конкурса.

Напомним, национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, а также повышение статуса семьи. Он проводится с 2014 года по инициативе Елбасы.





