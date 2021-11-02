Шахтёрская династия из Карагандинской области стала лауреатом республиканского конкурса «Еңбек жолы»
Семья Куриных стала лучшей в номинации «Трудовая династия». На угольном разрезе «Молодёжный» трудится уже третье поколение.
Зачинатель династии – Александр Курин. Мужчина стоял у истоков строительства угольного разреза. Более 40 лет он проработал машинистом экскаватора. Удостоен трёх степеней нагрудного знака «Шахтёрская слава».
Его супруга Александра 18 лет отдала производству, награждена медалью «Ветеран труда».
С 2004 года Александр и Александра Курины на заслуженном отдыхе. Их дело продолжают дочь, сын, невестка и внучка.
Сын Игорь Курин пошёл по стопам отца. Он работает машинистом экскаватора 21 год. Является кавалером знака «Шахтёрская слава» III степени, заслужил звание «Почётный работник угольной промышленности». Его супруга Наталья – машинист пробоотборника, награждена знаком «Трудовая слава» III степени.
Продолжатели славного шахтёрского дела – и дочь Татьяна Мартынчук, которая работает инспектором по кадрам, и внучка Надежда Курина – инженер в геологическом отделе.
Наградой семье за доблестный труд стал сертификат на 200 тысяч тенге, подарок и диплом.