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    09:00, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Шахтёрская династия из Карагандинской области стала лауреатом республиканского конкурса «Еңбек жолы»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трудовая шахтёрская династия Куриных из посёлка Молодёжный Осакаровского района Карагандинской области заняла третье место в республиканском конкурсе «Еңбек жолы». Награждение прошло в столице в рамках республиканского форума «К Обществу Всеобщего Труда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Семья Куриных стала лучшей в номинации «Трудовая династия». На угольном разрезе «Молодёжный» трудится уже третье поколение.

    Зачинатель династии – Александр Курин. Мужчина стоял у истоков строительства угольного разреза. Более 40 лет он проработал машинистом экскаватора. Удостоен трёх степеней нагрудного знака «Шахтёрская слава».

    Его супруга Александра 18 лет отдала производству, награждена медалью «Ветеран труда».

    С 2004 года Александр и Александра Курины на заслуженном отдыхе. Их дело продолжают дочь, сын, невестка и внучка.

    Сын Игорь Курин пошёл по стопам отца. Он работает машинистом экскаватора 21 год. Является кавалером знака «Шахтёрская слава» III степени, заслужил звание «Почётный работник угольной промышленности». Его супруга Наталья – машинист пробоотборника, награждена знаком «Трудовая слава» III степени.

    Продолжатели славного шахтёрского дела – и дочь Татьяна Мартынчук, которая работает инспектором по кадрам, и внучка Надежда Курина – инженер в геологическом отделе.

    Наградой семье за доблестный труд стал сертификат на 200 тысяч тенге, подарок и диплом.


    Теги:
    Карагандинская область Общество
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