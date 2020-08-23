«Шахтер» вырвал победу у «Кызыл-Жара СК» в матче КПЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В матче пятого тура Премьер-Лиги петропавловский «Кызыл-Жар СК» в Алматы сыграл с карагандинским «Шахтером», пишет Sports.kz.

Трудно назвать этот поединок зрелищным, опасных моментов было крайне мало. Лучше выглядели «горняки», которые вышли вперед уже на 14 минуте благодаря голу защитника Андрея Буйволова, однако после перерыва пропустили со штрафного, его прекрасно пробил Габрьел Энаке; время еще было и Абдель Ламанж принес победу номинальным гостям. 3:1 — сильнее коллектив Константина Горовенко.

Теперь у «Шахтера» стало девять очков, он поднялся ближе к лидерам, «Кызыл-Жар СК» с четырьмя баллами продолжает оставаться ближе к вылету.

«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер» 1:3 (0:1)

Голы: Буйволов 14 (0:1), Энаке 77 (1:1), Ламанж 85 (1:2), Таттыбаев 90+2 (1:3)









