«Шахтер» всухую проиграл стартовый матч Лиги Конференций
БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В матче второго отборочного раунда Лиги Конференций карагандинский «Шахтер» на выезде сыграл с румынским ФКСБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Стартовые составы выглядели следующим образом:
ФКСБ: Влад, Крецу, Крету, Кристя, Радунович, Моруцан, Попеску Ов., Вину, Кордэ, Попеску Ок., Тэнасе;
«Шахтер»: Шацкий, Атанаскоски, Буйволов, Граф, Хозин, Габышев, Мавутор, Митошевич, Бакаев, Наджарян, Шикавка.
Карагандинцы с первых минут играли от обороны, подолгу сидели в защите, однако соперник все равно создавал часто опасные моменты и когда дело шло к перерыву Андрей Кордя дальним выстрелом счет открыл. На вторую половину казахстанцы вышли более заряженными, пытались исправить ситуацию, какие-то моменты создать удалось, но не забить. 1:0 — сильнее румыны.
Ответный матч между командами пройдет в Караганде 29 июля.
Ранее сообщалось о том, что «Астана», «Тобол» и «Шахтер» дебютируют в Лиге Конференций УЕФА. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций столичная «Астана» на своем поле одержала победу над греческим «Арисом» (2:0), и этот результат стал историческим для Казахстана.
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