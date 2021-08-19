«Шахтер» вел в счете и за две минуты проиграл «Маккаби» в матче Лиги Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче раунда плей-офф Лиги Конференций в Нур-Султане карагандинский «Шахтер» сыграл с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Шахтер»: Шацкий, Назаренко, Буйволов, Граф, Хозин, Ламанж, Мавутор, Букорац, Митошевич, Таттыбаев, Шикавка;

«Маккаби»: Перетц, Саборит, Нахмиас, Эрнандес, Андре Жералдеш, Йейни, Рикан, Глазер, Бен-Хаим, Халяйла, Герреро.

Уже на первой минуте удар головой гостей под перекладину отбил Игорь Шацкий, и это был самый опасный момент первой половины, «Маккаби» имел тотальное преимущество, а «Шахтер» пытался переломить такой ход, но не вышло, собственно, как и создать что-то у ворот Даниэля Перетца.

На старте второго тайма «горняки» прессинговали, однако их хватило на несколько минут, и инициативой снова завладели соперники, они опасно действовали, били, только раз за разом спасал Шацкий, вышедший на замену Идрис Умаев реализовал первый же опасный момент своей команды, однако сразу же счет сравнял Ави Рикан, а через две минуты Эден Шамир вывел гостей вперед, карагандинцы вспомнили про атаку, но было поздно. 2:1 — сильнее «Маккаби».

Ответная игра команд пройдет в Тель-Авиве 26 августа.

«Шахтер» (Караганда. Казахстан) — «Маккаби» (Тель-Авив, Казахстан) 1:2 (0:0)

Голы: Умаев 73 (1:0), Рикан 75 (1:1), Шамир 77 (1:2).