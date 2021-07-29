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«Шахтер» установил историческое достижение для казахстанских клубов в еврокубках

29 Июля 2021 22:32
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«Шахтер» установил историческое достижение для казахстанских клубов в еврокубках

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинский «Шахтер» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА одержал победу над румынским ФКСБ, и этот результат стал историческим для казахстанских клубов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Горняки» в серии пенальти переиграли бухарестскую команду (5:3) и вышли в следующий раунд Лиги Конференций, став первой казахстанской командой, преодолевшей отборочный раунд нового еврокубкового турнира.

Отметим, что сегодня ответные матчи Лиги Конференций проводят также «Тобол» и «Астана». Костанайцы принимают у себя хорватский «Хайдук», столичная команда встречается на выезде с греческим «Арисом».
«Шахтер» в третьем отборочном раунде Лиги Конференций встретится с украинским «Колосом». Первый матч состоится 5 августа в Украине, ответный — 12 августа в Казахстане.


Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»




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