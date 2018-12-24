«Шахтер» продлил контракт с главным тренером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 55-летний болгарский специалист Николай Костов продлил контракт с карагандинским «Шахтером». Соглашение рассчитано до конца сезона 2019 года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Напомним, Николай Костов возглавил «горняков» в июле нынешнего года. Под руководством Костова команда одержала 4 победы, потерпела 3 поражения и 8 матчей свела вничью, что позволило клубу занять итоговое 8 место в турнирной таблице.

«Мы очень рады, что удалось продлить контракт с Николаем Костовым, так как это очень высококвалифицированный специалист и уверен, он выведет нашу команду на новый уровень. Как ранее сообщалось, Костов выдвинул свои условия, которые по части клуба были удовлетворены. Мы заручились поддержкой руководством области, что и другие требования в плане инфраструктуры будут выполнены в следующем сезоне», - отметил исполнительный директор ФК «Шахтер» Алибек Урузгалиев.