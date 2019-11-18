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Шахтер погиб в Карагандинской области

18 Ноября 2019 12:50
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Шахтер погиб в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на шахте «Казахстанская» найдено тело горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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16 ноября на шахте «Казахстанская», принадлежащей АО «АрселорМиттал Темиртау» было найдено тело погибшего шахтёра. Он работал мастером по обслуживанию котельной шахты. Стоит отметить, что котельная расположена на поверхности земли.

Как сообщили в пресс-службе компании, произошел несчастный случай. Однако обстоятельства данного ЧП пока не установлены. Для этого была создана специальная комиссия.

Представители компании сообщили, что о происшествии незамедлительно проинформировали соответствующие государственные органы и профсоюзную организацию.

Напомним, 8 ноября на шахте «Саранская» погиб еще один шахтер.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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