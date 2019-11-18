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Шахтер погиб в Карагандинской области
18 Ноября 2019 12:50
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на шахте «Казахстанская» найдено тело горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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16 ноября на шахте «Казахстанская», принадлежащей АО «АрселорМиттал Темиртау» было найдено тело погибшего шахтёра. Он работал мастером по обслуживанию котельной шахты. Стоит отметить, что котельная расположена на поверхности земли.
Как сообщили в пресс-службе компании, произошел несчастный случай. Однако обстоятельства данного ЧП пока не установлены. Для этого была создана специальная комиссия.
Представители компании сообщили, что о происшествии незамедлительно проинформировали соответствующие государственные органы и профсоюзную организацию.
Напомним, 8 ноября на шахте «Саранская» погиб еще один шахтер.
Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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