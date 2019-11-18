Шахтер погиб в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на шахте «Казахстанская» найдено тело горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 ноября на шахте «Казахстанская», принадлежащей АО «АрселорМиттал Темиртау» было найдено тело погибшего шахтёра. Он работал мастером по обслуживанию котельной шахты. Стоит отметить, что котельная расположена на поверхности земли.

Как сообщили в пресс-службе компании, произошел несчастный случай. Однако обстоятельства данного ЧП пока не установлены. Для этого была создана специальная комиссия.

Представители компании сообщили, что о происшествии незамедлительно проинформировали соответствующие государственные органы и профсоюзную организацию.

Напомним, 8 ноября на шахте «Саранская» погиб еще один шахтер.