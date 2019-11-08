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Шахтер погиб на шахте Саранская

8 Ноября 2019 15:16
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Шахтер погиб на шахте Саранская

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Кагагандинской области на шахте Саранская произошел несчастный случай, в результате которого скончался шахтер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несчастный случай произошел 6 ноября. Руководство компании немедленно поставило в известность соответствующие государственные органы и профсоюзную организацию.

«Близкие пострадавшего были оповещены представителями администрации шахты и профсоюза. Работа предприятия приостановлена», - сообщили в пресс-службе АО «Арселор Миттал Темиртау».

Для расследования несчастного случая была создана государственная комиссия.

«Компания выражает глубокое соболезнование родным и близким нашего коллеги», - прокомментировали в компании.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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