Шахтер погиб на шахте Саранская

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Кагагандинской области на шахте Саранская произошел несчастный случай, в результате которого скончался шахтер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 6 ноября. Руководство компании немедленно поставило в известность соответствующие государственные органы и профсоюзную организацию.

«Близкие пострадавшего были оповещены представителями администрации шахты и профсоюза. Работа предприятия приостановлена», - сообщили в пресс-службе АО «Арселор Миттал Темиртау».

Для расследования несчастного случая была создана государственная комиссия.

«Компания выражает глубокое соболезнование родным и близким нашего коллеги», - прокомментировали в компании.