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«Шахтер» достиг исторического для Казахстана результата в еврокубках
11 Августа 2021 07:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинский «Шахтер» одержал победу над украинским «Колосом» в ответном матче квалификации Лиги Конференций, что стало историческим результатом для казахстанских клубов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В ответном матче третьего отборочного раунда «горняки» выиграли в серии пенальти со счетом 3:1 и первыми среди казахстанских клубов прошли в раунд плей-офф турнира.
Отметим, что наивысшим результатом карагандинцев в еврокубках является попадание в группу Лиги Европы в сезоне-2013/14.
12-го августа еще два казахстанских коллектива поборются за путевку в эту стадию Лиги Конференций: «Астана» примет на своем поле финский КуПС, а «Тобол» сыграет в гостях со словацкой «Жилиной».
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