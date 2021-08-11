«Шахтер» достиг исторического для Казахстана результата в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинский «Шахтер» одержал победу над украинским «Колосом» в ответном матче квалификации Лиги Конференций, что стало историческим результатом для казахстанских клубов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ответном матче третьего отборочного раунда «горняки» выиграли в серии пенальти со счетом 3:1 и первыми среди казахстанских клубов прошли в раунд плей-офф турнира.

Отметим, что наивысшим результатом карагандинцев в еврокубках является попадание в группу Лиги Европы в сезоне-2013/14.

12-го августа еще два казахстанских коллектива поборются за путевку в эту стадию Лиги Конференций: «Астана» примет на своем поле финский КуПС, а «Тобол» сыграет в гостях со словацкой «Жилиной».



