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«Шахтер» арендовал лучшего бомбардира чемпионата Армении

31 Июля 2018 10:22 133
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«Шахтер» арендовал лучшего бомбардира чемпионата Армении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27-летний нападающий армянского «Гандзасара» Гегам Арутюнян будет выступать за карагандинский «Шахтер» до конца сезона, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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Клубы официально достигли соглашения о переходе форварда на правах аренды в «Шахтер», сообщается на официальном сайте клуба «Шахтер». Ранее Г. Арутюнян выступал исключительно на родине: за ереванский «Улисс» и капанский «Гандзасар».

В прошлом сезоне форвард забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Армении.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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