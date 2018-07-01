«Шахтер» арендовал лучшего бомбардира чемпионата Армении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27-летний нападающий армянского «Гандзасара» Гегам Арутюнян будет выступать за карагандинский «Шахтер» до конца сезона, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Клубы официально достигли соглашения о переходе форварда на правах аренды в «Шахтер», сообщается на официальном сайте клуба «Шахтер». Ранее Г. Арутюнян выступал исключительно на родине: за ереванский «Улисс» и капанский «Гандзасар».

В прошлом сезоне форвард забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Армении.