Шахтер Александр Ваянт: За 20 лет работы ни разу не пожалел о выборе профессии

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. Герой нашего материала - бригадир проходческой бригады шахты «Тентекская» Андрей Ваянт. Он вырос на историях о шахтерском труде, которые передавались в его семье из поколения в поколение. Для него шахта всегда была чем-то большим, чем просто местом работы — это символ семейной преемственности и гордости, о потомственном шахтере рассказывает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: из личного архива

С детства Андрей Ваянт понимал, что его будущее связано с шахтой. Решив продолжить семейные традиции, ничуть об этом не жалеет.

Андрей Александрович, как и многие, о шахте слышал с детства. Его дед был горняком, а по рассказам дяди, который трудился на Тентекской, он с малых лет знал немало о шахтерском труде. Сейчас на этой шахте работают он и два его брата. Бригадир уверен, что это самая перспективная работа. Пойти в горняки ему подсказал дядя. Так семейные традиции вновь продолжились.

— Я сам захотел, и сам пошел на шахту. Учился в технологическом колледже, потом пришел сюда. После армии работал на мельнице, а потом пришел дядя и позвал на шахту. Он все мне рассказал, что касается шахты, знания, дисциплины, ответственности. Начинал с низов, был ГРП, проходчиком, 10 лет комбайнером, а потом предложили стать бригадиром. Сейчас у меня бригада из 40 человек, — говорит Андрей Ваянт.

Фото: из личного архива

Андрей Ваянт, отмечает, что управлять таким коллективом не сложно. Потому что каждый понимает свою работу и знает, чем заниматься. Чтобы быть бригадиром нужно иметь знания, правильное отношение к работе и дисциплину.

— У меня в бригаде это все есть. Мои ребята все умеют, знают, и нет тех, кто делает свою работу впустую. Надо понимать, что это шахта, тут нет простой работы, она у каждого по-своему сложная и она требует соответствующего отношения, — рассказывает Андей Ваянт. — Я думаю, что главное качество в работе - дисциплина и ответственность. Надо понимать, что от каждого зависит жизнь товарища. От легкомысленных людей может быть много проблем. Есть инертные сотрудники, которые приходят просто отработать свою смену, а остальное их не заботит. Другие же наоборот делают все с умом и целью. Бригадир должен быть директором своего забоя, от его слова зависит очень многое, в том числе как отработает его бригада.

Несмотря на богатые шахтерские традиции в семье, дети Андрея Александровича не хотят идти по его стопам, они выбирают более современные направления. А шахтой даже не интересуются.

Фото: из личного архива

В их возрасте наш герой расспрашивал дядю о том, что теперь каждый день видит своими глазами. Шахта даже помогла преодолеть страхи.

Фото: из личного архива

— Запомнился первый спуск. До этого я и в лифтах ездить боялся. Бывалые работяги шутили надо мной, что сейчас будет поворот и нужно держаться крепче, — говорит Андрей Ваянт. — Но за одну неделю страх прошел. Эмоций была куча. Все интересно, все хотелось узнать. За 20 лет работы ни разу не пожалел, что пришел на шахту. Никогда не думал уйти, но всегда хотел идти вверх по карьерной лестнице. Всегда хочется развиваться.

Андрей Ваянт уверен, что сотруднику важно иметь цель и к чему-то стремиться. А еще любить свою работу. Без этого никак. Вот и наш герой сейчас поставил цель закончить обучение и получить квалификацию горного мастера. Осталось 8 месяцев до выхода на новый уровень профессионализма.