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    17:24, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Шахта обрушилась в Китае, под завалами оказались более 50 человек

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Более 50 человек оказались в ловушке в результате обрушения угольной шахты в автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) КНР. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным агентства «Синьхуа», инцидент произошел во второй половине дня в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. В результате обрушения шахты под завалами оказались более 50 человек.

    По состоянию на 17:22 ч по местному времени спасены три человека.

    К месту происшествия направлены поисково-спасательные команды.


    Фото: depositphotos.com




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