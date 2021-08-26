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Шахрат Нурышев встретился с парламентским вице-министром иностранных дел Японии

26 Августа 2021 20:29
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Шахрат Нурышев встретился с парламентским вице-министром иностранных дел Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев провёл встречу с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Сатоши Наканиши. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

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В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-японского стратегического партнерства.

Ш. Нурышев подчеркнул важность политического диалога на высшем уровне, тесных контактов между парламентами Казахстана и Японии, поступательного развития, торгово-экономических и инвестиционных связей, а также гуманитарных контактов между двумя странами.

С.Наканиши отметил особую роль Казахстана в вопросах нераспространения ядерного оружия и продвижение идеи о построении безъядерного мира. Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», а также международных организаций, особенно ООН.

Японской стороне выражена признательность за предоставление гранта на приобретение необходимого медицинского оборудования для лечения COVID-19. Этот дружеский жест является отражением духа стратегического партнерства Казахстана и Японии.

Стороны достигли договоренности о дальнейшей диверсификации инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как цифровизация, финансы, сельское хозяйство и зелёная экономика. В этой связи, была отмечена важность скорейшего проведения 8-го заседания Комиссии межправительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству.

Япония входит в 10-ку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана с общим объёмом инвестиций более 7 млрд. долл. США.



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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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