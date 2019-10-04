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Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК

4 Октября 2019 16:17
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Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«Нурышев Шахрат Шакизатович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», – говорится в Распоряжении Президента РК.

Также Указом Главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Шахрат Нурышев в 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет, факультет «Востоковедение»; В 1996 году - Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1997 годы - референт Управления Азии МИД РК;

1997-1999 годы - атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи;

1999-2004 годы - второй, первый секретарь Посольства РК в КНР;

2004-2005 годы - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК;

2005-2007 годы - советник Посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;

2007-2008 годы - советник-посланник Посольства РК В КНР;

В 2008 году - посол по особым поручениям МИД РК;

С 2008 по февраль 2015 года - национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, Специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;

С февраля 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

С октября 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

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Ключевые слова: МИД РК, Президент Казахстана, Назначения,
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