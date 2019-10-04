Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Нурышев Шахрат Шакизатович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан», – говорится в Распоряжении Президента РК.
Также Указом Главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Шахрат Нурышев в 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет, факультет «Востоковедение»; В 1996 году - Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-1997 годы - референт Управления Азии МИД РК;
1997-1999 годы - атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи;
1999-2004 годы - второй, первый секретарь Посольства РК в КНР;
2004-2005 годы - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК;
2005-2007 годы - советник Посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;
2007-2008 годы - советник-посланник Посольства РК В КНР;
В 2008 году - посол по особым поручениям МИД РК;
С 2008 по февраль 2015 года - национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, Специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;
С февраля 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;
С октября 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
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