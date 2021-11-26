Шахноза Хасанова: У нас общая цель – построение сильного демократического государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Построение сильного демократического государства зависит от активного участия, воли, профессионализма и сотрудничества Правительства и гражданского общества. Об этом на Х Гражданском форуме рассказала вице-президент ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шахноза Хасанова уже на протяжении 12 лет работает в правовом центре «Сана Сезiм». По ее словам, на протяжении 20 лет организация реализовала более 70 социально-значимых проектов в городе Шымкенте и Туркестанской области в сфере противодействия торговле людьми, бытовому насилию, безопасной миграции, а также оказанию помощи в документировании лиц, которые ранее никогда не получали документы.

«В самом начале нашей деятельности не было тесной партнерской сети среди НПО и взаимодействия с государственными органами, а сегодня мы можем помогать людям из разных регионов при активном участии представителей правоохранительных органов и партнеров НПО. За 30 лет Независимости настолько развилось партнерство между правительством и гражданским обществом, что при совместном участии были приняты стандарты оказания помощи ЖТЛ, а сейчас мы вместе работаем над проектом закона. В 2020 году в разгар пандемии наша организация в сотрудничестве с государственными и правоохранительными органами, международными организациями, внесла значительный вклад в противодействие торговле людьми и защиту пострадавших. Мы обеспечивали правовую и гуманитарную помощь тысячам трудящимся-мигрантам, скопившимся у границы Казахстана и Узбекистана. От наших слаженных действий, совместных усилий Правительства РК с компетентными органами государств-участников СНГ, международными и неправительственными организациями зависела судьба огромного количества людей. И эта наша совместная деятельность была высоко отмечена на международном уровне», - отметила Шахноза Хасанова.

Спикер также подчеркнула, что она стала одной из восьми Героев отчета о торговле людьми Государственного департамента США за усилия и приверженность искоренению современного рабства.

«В ежегодном отчёте Госдепартамента США о торговле людьми в текущем году отмечены значительные усилия предпринятые Казахстаном в противодействии торговле людьми. Вместе с тем наши усилия также были отмечены на международном уровне. Эта награда является результатом постоянных совместных усилий нашей команды и всех заинтересованных сторон, которые продолжают оказывать помощь трудящимся-мигрантам и пострадавшим от торговли людьми во время пандемии. Отрадно отметить, что Президент нашей страны уделяет большое внимание защите прав человека. В текущем году был подписан Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Правам жертв торговли людьми также уделено внимание. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с Правительством и со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и гражданским обществом, так как с каждым годом развиваются новые формы торговли людьми, с которым нам приходиться работать», - сказала она.

Как отметила вице-президент «Сана сезім» все еще актуальны вопросы защиты жертв торговли людьми, требующих особого внимания со стороны Правительства.

Расширяются уязвимые группы, куда попадают не только женщины и дети, но и недокументированные лица, беженцы, лица без гражданства. Необходимо гармонизировать существующее национальное законодательство по вопросам гражданства Республики Казахстан в соответствии с положениями Конвенции о правах апатридов 1954года и Конвенции по сокращению безгражданства 1961года. Ратификация международных документов для доступа к правосудию остаются одними из основных инструментов в области прав человека. Впереди нас ожидают новые вызовы в области торговли людьми, и мы как развивающая демократическая страна должны предпринимать соответствующие меры по предотвращению данного девиантного явления. Все мы осознаем, что у нас общая цель – это построение сильного демократического государства. Достижение этой цели зависит от активного участия, воли, профессионализма и сотрудничества Правительства и гражданского общества», - добавила она.