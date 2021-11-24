Шахноза Хасанова: Основная рекомендация СИЗО КНБ РК – создать условия для лиц с ограниченными возможностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Республике Казахстан, согласно перечню государственных учреждений КНБ РК, функционирует четыре следственных изолятора - в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда и Шымкент. Как отметила член Координационного совета Национального превентивного механизма против пыток и жестокого обращения (НПМ) Шахноза Хасанова, важнейшей рекомендацией по итогам мониторинговых посещений для указанных учреждений является создание всех необходимых условий для находящихся в них лиц с ограниченными возможностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека.

Там отсутствуют технические вспомогательные (компенсаторные) средства, а также специальные средства для передвижения лиц, имеющих инвалидность.

Шахноза Хасанова подчеркнула, что в целом КНБ РК была проведена достаточно масштабная работа по приведению стандартов содержания во всех четырех учреждениях в соответствие с международными нормами.

«К примеру, в г. Нур-Султане камеры следственного изолятора по рекомендации участников переоборудованы в двухместный формат. И площадь камер на сегодня соответствует национальным и международным стандартам. Участниками НПМ было зафиксировано, что окна камер не обеспечивают достаточный средний приток естественного освещения по причине маленького размера. В связи с этим, администрацией было предоставлено дополнительное освещение», - сказала Ш. Хасанова.

Говоря об алматинском учреждении, спикер обратила внимание на то, что в данном следственном изоляторе в камерах перед туалетами нет дверей, что унижает человеческое достоинство, если в камере находится более одного человека.

По словам Ш. Хасановой, руководство учреждения приняло во внимание данную рекомендацию. Кроме того, участники НПМ отмечают, что в соответствии с действующим законодательством площадь на одного подследственного/осужденного в камере должна составлять не менее 2,5 метров, что соответствует стандарту, предусмотренному законом РК «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества».

Участники НПМ отмечают, что технически при строительстве следственного изолятора в Алматы не были заложены данные стандарты или они просто ещё не существовали, так, как год постройки данного здания 1936, и поэтому не во всех камерах есть возможность поставить табуретки по количеству подследственных/осужденных. Учитывая, что решение вопроса не находится в компетенции администрации следственного изолятора, необходима постройка нового здания, в котором будут заложены все международные стандарты.

Дополнительно Ш. Хасанова подчеркнула необходимость введения штатной единицы психолога в указанном учреждении.

Стоит отметить, что ситуация с медицинским обеспечением во всех вышеперечисленных следственных изоляторах департамента КНБ РК соответствует национальному законодательству и международным стандартам обращения с заключенными. В каждом следственном изоляторе КНБ РК имеется медицинская часть, где медицинскую помощь оказывает фельдшер.

Так, например, в следственном изоляторе департамента КНБ РК (г. Шымкент) имеется оборудованный медицинский кабинет. Что касается данного учреждения, участники НПМ обратили внимание на другой момент – необходимость установить деревянный пол в карантинной камере.

«Это важно, так как при посещении участниками НПМ было зафиксировано, что в карантинной камере пол бетонный и отопление в карантинной камере отсутствует. Мы надеемся, что данная рекомендация принята во внимание. И находится сейчас в процессе исполнения. При очередном посещении участники НПМ обратят на это отдельное внимание. А в остальных случаях все рекомендации администрацией данного следственного изолятора исполнены», - подчеркнула Ш. Хасанова.

Говоря о следственном изоляторе, расположенном в городе Караганде, эксперт также отметила, что, как и в Алматы, здание здесь очень старое и построено было в 1939 году.

По словам члена Координационного совета НПМ, ремонт здесь проводится на постоянной основе. Однако существует другая нерешенная проблема - из года в год не соблюдаются пункты строительных норм Республики Казахстан 3.02-24-2014 «Проектирование следственных изоляторов», а именно:

- п. 5.4.2.9.3 «Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв (камера для изоляции буйствующих), должна обеспечиваться искусственным освещением (светильники рабочего и дежурного освещения), отоплением и вентиляцией, а также камерой видеонаблюдения с выводом сигнала к оператору системы охранного телевидения. Камерный инвентарь в данном помещении не устанавливается».

- п. 5.4.2.9.4 «В камере для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв, оконный проем не предусматривается».

Шахноза Хасанова выразила надежду на скорейшее решение данного вопроса, а также добавила, что в учреждении Караганды необходимо обеспечить доступ к спортивным занятиям и предусмотреть прогулочные дворы.

Институциональное усиление НПМ в Казахстане осуществляется при поддержке Правительства РК, Программы Развития ООН и других международных организаций. Координацию деятельности участников НПМ выполняет Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.



