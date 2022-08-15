15 Августа 2022 20:13

Шахматы переживают новый виток популярности в Казахстане - Динара Садуакасова

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В региональной службе коммуникаций Атырауской области состоялась пресс-конференция, приуроченная к открытию Международного шахматного фестиваля, который впервые пройдет в Атырау с 15 по 24 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором фестиваля выступает Академия шахмат, основанная титулованной казахстанской шахматисткой Динарой Садуакасовой. Она – международный гроссмейстер и многократная чемпионка мира, а также первая представительница Казахстана, победившая на чемпионате Азии по классическим шахматам среди женщин в 2019 году.

Как отметила Д. Садуакасова, основная цель фестиваля - внести посильный вклад во всестороннее развитие шахмат как вида спорта в Казахстане.

«Сегодня в нашей стране шахматный вид спорта переживает своего рода второе рождение, новый виток популярности. Этому способствуют результаты на чемпионатах Азии, чемпионатах мира, увлеченность и поддержка родителей, понимающих важность шахмат в процессе воспитания и образования. Растет количество детей, занимающихся шахматами. В то же время, думаю, что профильных спортивных мероприятий, которые могли бы стать площадкой для большего роста динамики развития шахмат, все еще недостаточно. Как недостаточно и соответствующих образовательных учреждений. Сегодня в основном дети обучаются шахматам в шахматных центрах. Были предложения ввести предмет «шахматы» в начальных классах. Но из-за нагрузки учебной программы шахматами занимаются дополнительно, в форме факультативов. Именно этот социальный запрос на развитие образовательного потенциала мы и стремимся закрыть в рамках деятельности нашей Академии шахмат, которая выступает организатором фестиваля в Атырау», - сказала Динара Садуакасова.

По словам знаменитой спортсменки, к участию в фестивале были приглашены все любители шахмат – как профессиональные спортсмены, в том числе обладатели рейтингов FIDE, так и юные ребята.

В турнире примут участие около 300 человек из 9 стран. Это Казахстан, США, Нидерланды, Литва, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия. В программе заявлены три основных турнира – Atyrau Open, Atyrau Juniors и Atyrau Blitz. Результаты каждого из них будут оцениваться по швейцарской системе. Общий призовой фонд составляет 13 млн тенге. Ожидается также проведение мастер-классов и сеанса одновременной игры. В рамках фестиваля пройдет первый семинар международных арбитров, где судьи после успешного экзамена смогут получить звание арбитр FIDE.