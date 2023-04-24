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Шахматы могут стать школьным предметом в начальных классах в Казахстане

Автор:  
Шынар Хамитова
24 Апреля 2023, 15:16
Шахматы могут стать школьным предметом в начальных классах в Казахстане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработана и успешно внедряется Дорожная карта по реализации проекта введения шахмат как факультативного предмета в образовательные программы. Она должна охватить все этапы образования - от дошкольного до послевузовского. Об этом сегодня сообщили руководители Казахстанской федерации шахмат (КФШ) и эксперты Международной федерации шахмат (FIDE) на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Казахстанской федерации шахмат мы инициировали проект «Шахматы в школах». В июне прошлого года мы озвучивали Главе государства, что шахматы нужно внедрять в образовательную программу в качестве факультативного предмета и получили с его стороны полную политическую поддержку. В рамках пилотного проекта мы хотим охватить с 1 по 4 классы в общеобразовательных школах страны. При этом надо отметить, что частные школы уже применяют такую практику, не дожидаясь появления государственных стандартов. Мы с некоторыми из них работаем совместно», – сказал первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация шахмат» Дармен Садвакасов.

По словам спикера, проект требует четкой и выверенной подготовки.

«В процессе подготовительного процесса мы мобилизовали свою внутреннюю команду из экспертов, и в рамках чемпионата мира, который проходит в Астане, провели международную конференцию. В ней приняли участие международные эксперты из ряда стран - США, Европы, постсоветского пространства, Юго-Восточной Азии. Также вовлекли представителей системы образования как центрального уровня, так и простых сотрудников учебных заведений, чтобы вместе посмотреть на международный опыт. Если говорить про популярность шахмат в Казахстане, то, по оценкам Министерства культуры и спорта, на сегодняшний день более 211 тысяч детей занимается шахматами по программе «ArtSport». Шахматы в нашей стране очень популярны», – добавил Дармен Садвакасов.

Стоит отметить, что казахстанская Дорожная карта разрабатывалась на основе рекомендаций комиссии FIDE- Chess in Education с учетом казахстанского и международного опыта.

На протяжении последних семи лет КФШ реализует пилотный проект «Шахматы в школах». К нему было подключено более 600 школ и 1000 учителей. Обновленный план предполагает увеличение охвата учащихся, занимающихся шахматами. Так, на первом этапе до 20% школьников с 1 по 4 классы смогут заниматься шахматами в своих школах.

Планируется провести профессиональную переподготовку по шахматным программам не менее 500 педагогов. В дальнейшем планируется расширить охват занятий шахматами как дошкольников, так и старших школьников и студентов, вплоть до послевузовского образования.

Как сообщали в 2022 году в Минпросвещения РК, предмет «Шахматы» в качестве факультатива введен в 654 школах страны.


Образование   Спорт   Шахматы   школа  
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