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    22:44, 24 Август 2022 | GMT +6

    Шахматный фестиваль «Atyrau Chess Festival» станет ежегодным

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился первый международный шахматный фестиваль «Atyrau Chess Festival», который продлился восемь дней. В торжественной церемонии закрытия принял участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уверен, что талантливые молодые люди, принявшие участие в фестивале, в будущем будут достойно отстаивать честь нашей страны. Надеемся, что в рядах участников таких турниров, как «Atyrau Chess Festival», мы будем чаще видеть и наших земляков. Это мероприятие стало настоящим праздником для людей, ведущих здоровый образ жизни. Поздравляю с успешным завершением. Теперь международный фестиваль «Atyrau Chess Festival» будет традиционно проходить в нашей области», - сказал, поздравляя победителей, аким области Серик Шапкенов.

    В соревновании приняли участие около 300 спортсменов из девяти стран.

    «Это были восемь дней, наполненных интересными и в то же время напряженными моментами. Спасибо участникам, опытным игрокам и всем болельщикам. Уверена, что каждый смог повысить свою квалификацию», - сказала Динара Садуакасова.

    По итогам «Atyrau Chess Festival» первое место среди женщин заняла Екатерина Борисова, Назерке Нургали - второе место и Алуа Нурланова - третье место.

    В турнире среди мужчин занял первое место и стал победителем Тимур Гареев. Второе место досталось Арсению Нестерову. Сергей Тивяков занял третье место.

    Кроме того, глава региона вручил сертификаты на 250 тыс. тенге самым старшим участникам - 81-летнему Агашу Бокенбаю и 64-летней Таппаткан Кабышевой.

    Представитель Казахстанско-Британского технического университета Клара Мукашкереева вручила образовательные гранты учебного заведения Шеруену Батырхану и Абзалу Амирали.

    Аким города Атырау Мейрим Калауи вручил самому юному участнику международного турнира «Atyrau Chess Festival» - 4-летнему Кайрату Абдул-Малику сертификат на сумму 200 тыс. тенге.

    По возрастным категориям были также награждены участники турнира «Atyrau Juniors».


    Теги:
    Спорт Атырауская область Шахматы Атырау
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