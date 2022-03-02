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Шахматный фестиваль «Aktau February Chess Week 2022» определил победителей

2 Марта 2022 05:20
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Шахматный фестиваль «Aktau February Chess Week 2022» определил победителей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В течение недели шахматисты из восьми городов Казахстана боролись за титул, рейтинг и призовой фонд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал организатор интеллектуальных сражений Анвар Шайхымов, турнир «Open Classic» длился с понедельника по пятницу. В данной дисциплине шахмат проверить свои силы и показать хорошую игру заявились 30 человек. Всего было десять призовых мест, и после девяти туров лучшим оказался шахматист из Атырау Жанибек Аманов. Второе место занял представитель Алматы Бахтияр Аскаров, а тройку сильнейших закрыл Адиль Ткачев – он из Экибастуза. В десятке лидеров есть два актауских шахматиста – Илья Моисеенко (5 место) и Мурат Омаров (8 место).

Помимо этого, памятные подарки от организаторов получили номинанты. Это Диляра Габитова из Атырау, которая показала лучший результат среди девушек старше 18 лет. В этом же числе шахматист из столицы Дармен Даурен, отличившийся в соревнованиях среди мальчиков и Айза Тулекенова из Усть-Каменогорска, проявившая себя в соревнованиях среди девочек.

«Хочу выразить огромную благодарность всем участникам и тренерам, которые, несмотря на совсем юный возраст фестиваля «Aktau Chess Week 2022», проявили к нему интерес и посетили наш прекрасный приморский город Актау. Благодарность также хочу выразить оргкомитету от судейской коллегии до волонтёров. Ну и, конечно же, всех причастных к фестивалю, без чьей поддержки нашей шахматной сказки просто не могло бы быть в принципе», - отметил Анвар Шайхымов.

Отметим, следующий фестиваль «Aktau March Chess Week 2022» стартует 21 -го марта.


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#Спорт   #Мангистауская область   #Шахматы  
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Автор:

Аружан Саптарова

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