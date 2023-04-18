Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Шахматное противостояние в Астане: сборная мира ведет в счете

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 16:00
Шахматное противостояние в Астане: сборная мира ведет в счете Фото: facebook.com/Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по шахматам сыграла четыре тура против сборной мира. И пока счет 18,5 - 13,5 в пользу соперниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Самым же шумным результатом в первый день стала победа Бибисары Асаубаевой над четырёхкратной чемпионкой мира среди женщин китаянкой Хоу Ифань.

Другие лидеры сборной Казахстана Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова сыграли с ней вничью.

Жансая остается единственной в составе сборной, кто идет без поражений - четыре ничьи. У Бибисары - победа, 2 ничьи и поражение от Наны Дзагнидзе из Грузии. У Динары также победа, 2 ничьи и поражение от Харики Дронавалли из Индии.

Сегодня состоится еще четыре тура между сборными Казахстана и мира.

Напомним, в столице проходит матч женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира. Честь Казахстана на шахматной арене защищают Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

Против казахстанок выступают китайская шахматная звезда, четырехкратная чемпионка мира и №1 в рейтинге FIDE, 29-летняя Хоу Ифань, а также именитые Нана Дзагнидзэ (Грузия), Харика Дрюнавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б.Савита (Индия), а также Афруза Хамдамова (Узбекистан).


Спорт   Шахматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие