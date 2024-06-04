Шахматные уроки от Казахстана: KazChess помогает азиатским коллегам

Азия – регион в шахматном отношении развитый. Особенно преуспевают шахматисты Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. Так, например, впервые все 4 участника предстоящих матчей за мировую шахматную корону у мужчин (Дин Лижэнь – Гукеш Доммараджу) и у женщин (Цзюй Вэньцзюнь – Тань Чжунъи) представляют эту часть света. Однако шахматному потенциалу азиатского региона еще есть куда расти. Свою лепту в это развитие вносит Казахстанская федерация шахмат (KazChess), передает агентство Kazinform.

Вот уже 2 месяца KazChess реализует программу тренерской помощи для коллег из Омана, Таджикистана и Шри-Ланки, в планах еще Бангладеш и Камбоджа. Это стало возможным благодаря проекту Freedom Asian Chess Initiatives, который KazChess осуществляет в партнерстве с ФИДЕ, Азиатской шахматной федерацией, при поддержке генерального спонсора Freedom Holding Corp.

- Справедливо считается, что казахстанская шахматная школа – одна из сильнейших в мире. Регулярно наши спортсмены становятся победителями и призерами международных стартов, а женская сборная относится к одной из лучших в мире. Все это дает не только уверенность в будущих результатах, но и повод задуматься о необходимости делиться накопленным опытом, вносить вклад в развитие и популяризацию шахмат во всем мире. Именно поэтому нами была инициирована программа тренерской помощи коллегам из ряда азиатских стран. Верим, что эта история позволит укрепить позиции Казахстана в рамках Азиатской шахматной федерации и повысить общий уровень подготовки шахматистов на континенте, - подчеркнул президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Так, в рамках программы известный казахстанский шахматист международный мастер Владимиров Евгений начал заниматься с шахматистами Таджикистана, международный мастер и чемпион Казахстана 2013 года Кирилл Кудеринов провел обучение в Шри-Ланке, тренер Дмитрий Стативкин помогает сборной Омана.

- В семинаре гроссмейстера Евгения Владимирова в Душанбе приняли участие члены детской и юношеской сборных Таджикистана. Для большинства из них это был первый опыт общения с шахматистом такого уровня. Евгений Юрьевич в своей непринуждённой манере сумел наладить добрый контакт с молодыми шахматистами, - отметил Илхом Юнусов, исполнительный директор Федерации шахмат Таджикистана.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Программа включает двухмесячное пребывание тренеров в стране и 8-недельный онлайн-курс. В рамках проекта федерации «Шахматы в школе», поддерживаемого ФИДЕ, в планах также осуществление методической поддержки учителям. Эта инициатива укрепляет также международное сотрудничество, уверены в федерации.