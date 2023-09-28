Шахматные королевы Асаубаева и Абдумалик остались без медалей Азиады

Казахстанские шахматистки Бибисара Асаубаева и Жансая Абдумалик завершили выступление на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На континентальном первенстве обе спортсменки не смогли завоевать медали: Асаубаева заняла пятое место, Абдумалик — восьмое. «Золото» выиграла китайская шахматистка Чжу Цзиньэр, серебряной призеркой соревнований стала представительница Узбекистана Умида Омонова, «бронза» досталась еще одной китаянке — Хоу Ифань.

19-летняя Бибисара Асаубаева - двукратная чемпионка мира по блицу. Также она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин: на момент победы в этих соревнованиях в 2021 году ей было 17 лет и 307 дней. Что касается Жансаи Абдумалик, то 23-летняя казахстанка становилась чемпионкой мира по юниорам и молодежи, а в прошлом году выиграла немецкую Бундеслигу.