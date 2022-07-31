31 Июля 2022 18:39

Шахматная олимпиада в Индии: Казахстану будут противостоять Перу и Ливан

ЧЕННАЙ. КАЗИНФОРМ - В третьем раунде шахматной Олимпиады в Индии женская сборная Казахстана сыграет с Перу, а мужская - с Ливаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

У женской команды эту игру пропустит Жансая Абдумалик. Сыграют Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Гулисхан Нахбаева и Назерке Нургали.

Казахстанки в первом туре обыграли Гватемалу - 4:0, а во втором - Бельгию 3:1. Шахматистки из Перу выиграли оба матча со счетом 4:0 - у Барбадоса и Албании.

Мужская сборная также произвела замену - вместо Муртаса Кажгалеева сыграет Ринат Джумабаев. Также в составе на матч с Ливаном - Алишер Сулейменов, Арыстанбек Уразаев и Казыбек Ногербек.

Казахстан стартовал с победы над Китайским Тайбэем со счетом 3:1, а затем проиграл Таджикистану - 1,5:2,5. Ливан в первой игре уступил Норвегии - 0,5:3,5, а во второй выиграл у Гуама - 4:0.











