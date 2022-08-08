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Шахматисты из Казахстана одержали досрочную победу после «падения» в рейтинге олимпиады
8 Августа 2022 22:14

Шахматисты из Казахстана одержали досрочную победу после «падения» в рейтинге олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Казахстана провела десятый матч на всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Казахстанские шахматисты сыграли против соперников из Хорватии и одержали победу со счетом 2,5-0,5. Казахстан представили Алишер Сулейменов, Ринат Жумабаев, которые выиграли свои встречи, Казыбек Ногербек сыграл вничью. Также Арыстанбек Уразаев должен провести свой матч.

После поражения команде Сербии, казахстанские шахматисты опустились на 25-е место в рейтинге олимпиады.

Ранее сообщалось, что казахстанки проиграли фавориту всемирной шахматной олимпиады.


Фото: Anish Giri



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