Шахматистка Гульмира Даулетова досрочно выиграла международный мужской турнир в Сербии

НОВИ САД. КАЗИНФОРМ – Гульмира Даулетова выиграла турнир IM Round robin Third Saturday 129 в Сербии, выполнив третий балл женского гроссмейстера и первый балл мужского мастера. Турнир состоял из 11 туров, однако уже после 10-го тура казахстанская шахматистка гарантировала себе досрочную победу, оставив позади 11 сильных шахматистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

«Это был сложный турнир для меня – почти каждый день я играла с мужчинами, так как в турнире было только две девушки. В турнире участвовали 12 человек из 7 стран мира, что дало возможность играть с представителями разных шахматных школ», - сказала шахматистка.

В 11 турах Гульмира набрала 9 очков, не проиграв ни одной партии. Спортсменке удалось повысить рейтинг ЭЛО на 65 пунктов, показав перформанс 2487. Турнир прошел в городе Нови Сад (Сербия) с 14 по 20 февраля 2020 года.

Гульмира тренируется под руководством одного из лучших зарубежных специалистов Армана Пашикяна. И эти тренировки дают весьма заметные плоды. Арман является главным тренером женской сборной Казахстана, и под его началом женская сборная Казахстана вошла в пятерку на Командном чемпионате мира 2019 года.

Гульмира Даулетова - член женской сборной команды Казахстана, бронзовый призер Всемирной Шахматной Олимпиады в Норвегии (2014), чемпионка Азии среди девушек, серебряный призер Кубка Азиатских Наций, Бронзовый призер Азиатских игр в закрытых помещениях в Макао, Чемпионка универсиады среди студентов тюркоязычных стран, трехкратная чемпионка Казахстана среди женщин, победитель мужского международного турнира «Аэрофлот-Опен С» в Москве, лучшая среди женщин в международных турнирах: «Czech Open A» в Чехии, «V Open International St Casablanca» в Испании.