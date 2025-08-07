Шахматисты из Алматы стали вторыми на мировом первенстве в США

55 команд из 48 стран приняли участие в очередном чемпионате мира по шахматам среди школьных команд (FIDE World Schools Team Championship 2025). И, в отличие от чемпионата двухлетней давности в Актау, в Александрии не было деления по возрастам, а наличие в составах команд девочек и 12-летних игроков стало не обязательством, а результатом отбора по спортивному принципу.

Последний игровой день начался раньше обычного — в 10.00 по местному времени (в Казахстане было 19.00). И главный вопрос 7-го тура ставился так: сумеют ли Данис Куандыкулы (2156) и его команда SEEDEducationalComplex (Астана) остановить индийский экспресс — VelammalMHSSchool (Ченнай)? Увы, не сумели — ½–3½, хотя сам Данис сыграл вничью с лидером соперников Асватом С. (2369).

Фото: ISCF

Зато выиграли две другие наши команды: РФМШ (Алматы) — WellingtonCollege (Новая Зеландия) — 4–0 и РФМШ-2 (Астана) — Gymnázium, Grösslingová 18 (Братислава, Словакия) — 2½–1½. А ещё в трёх лидерских междоусобицах была зафиксирована ничья 2–2: так сыграли TheHarkerSchool (Сан-Хосе, США)–RoyalCollege (Коломбо, Шри-Ланка), UniversityHighSchool (Ирвин, США) –Wisdom (Ташкент, Узбекистан) и KantonsschuleAlpenquai (Люцерн, Швейцария) –Lyceum «Photon» (Гюмри, Армения).

Таким образом, чемпион мира стал известен за тур до окончания турнира: команда VelammalMHSSchool (Ченнай, Индия)! Набранные ею 14 командных очков было уже ни превзойти, ни даже повторить. А вот дальше сложилась любопытная ситуация: по 11 очков имели команды RoyalCollege, TheHarkerSchool и Wisdom, на очко меньше — РФМШ (Алматы), SEEDEducationalComplex, РФМШ-2 (Астана) и IstanbulErkekHighSchool (Турция).

И судьба призовых мест должна была решиться в матчах 8-го тура VelammalMHSSchool — Wisdom, TheHarkerSchool — SEEDEducationalComplex, RoyalCollege — РФМШ-2 и IstanbulErkekHighSchool — РФМШ.

Фото: ISCF

После того, как досрочные чемпионы не без труда обыграли наших географических соседей — 2½–1½, столичная РФМШ-2 с таким же счётом одолела соседей чемпионов, а их алматинские коллеги всухую разгромили турецких школьников, все взоры обратились к матчу TheHarkerSchool — SEEDEducationalComplex. Побеждают хозяева — у них серебро, побеждает наша команда — и места со 2-го по 4-е занимают РФМШ (Алматы), SEEDEducationalComplехи РФМШ-2 (Астана). Получилась ничья — 2–2.

Итоговое положение команд:

1. VelammalMHSSchool (Ченнай, Индия) — 16 командных очков, 242,5 — коэффициент Зоннеборна–Бергера, 26½ индивидуальных очков;

2. РФМШ (Алматы) — 12 очков, 254, 27;

3. TheHarkerSchool (Сан-Хосе, США) — 12 очков, 174,5, 20;

4. РФМШ-2 (Астана) — 12 очков, 139, 19;

5. University High School (Ирвин, США) — 11 очков, 180, 22;

6. Royal College (Коломбо, Шри-Ланка) — 11 очков, 177, 20½;

7. Lyceum «Photon» (Гюмри, Армения) — 11 очков, 168,5, 22;

8. SEED Educational Complex (Астана) — 11 очков, 158,5, 19½;

23. РФМШ-1 (Астана) — 8 очков, 108,5, 16½;

31. Школа-гимназия им. Д. А. Конаева (Актобе) — 7 очков, 97, 15;

38. IT-лицей № 9 им. О. А. Жолдасбекова (Шымкент) — 6 очков, 87, 13.

Чемпионом мира 2025 года среди школьных команд стала VelammalMHSSchool (Ченнай, Индия), за которую в порядке досок выступали: WFM Кирти Шри Редди (рейтинг в рапиде — 1910/в классике — 2033), IM Асват С. (2369/2500), FM Даакшин Арун (2021/2274), IM Илампартхи А. Р. (2358/2515) и FM Пранав К. П. (2090/2276), капитан — 56-летний Велаван Суббиа.

Помимо командного серебра, три медали завоевали наши шахматисты на отдельных досках: Имангали Ахилбай с абсолютным результатом — 8 из 8! — завоевал золотую медаль на 2-й доске, Эдгар Мамедов и Зарина Нургалиева, набравшие по 6½ очков из 8 — бронзовые медалисты соответственно на 1-й и 3-й досках.

Комментируя итоги соревнования, президент Международной федерации школьных шахмат (ISCF) и KazChess/Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов подчеркнул:

— Для Казахстана этот турнир важен не только как спортивное состязание, но и как инструмент развития всего шахматного движения. Ведь мы не просто участвовали, но и внесли большой вклад в его организацию. Поэтому очень гордимся, что соревнования прошли на высоком уровне. Для наших юных шахматистов это ценнейший опыт, а для всей страны — подтверждение того, что системная работа в школах уже даёт плоды. Все завоеванные медали — это результат большой работы, упорства и настоящего командного духа. Отдельные слова благодарности — Посольству Казахстана в США и лично послу Ержану Ашикбаеву за поддержку нашей делегации и внимание к развитию шахмат.