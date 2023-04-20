Шахматами нужно наслаждаться, тогда будет результат – Меруерт Камалиденова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на юный возраст, столичная шахматистка Меруерт Камалиденова уже является обладательницей больших достижений на международном уровне, победив, в частности, четырехкратную чемпионку мира из Китая Хоу Ифань. Корреспонденту МИА «Казинформ» удалось побеседовать с чемпионкой.

- Меруерт, Вы стали одной из главных сенсаций встречи женских сборных в Астане. Расскажите о себе.

- Я родилась в Астане, мне 17 лет. Учусь в 11 классе школы № 54. Нас трое в семья – я и два брата. Шахматами занимаюсь с 6 лет. Еще в маленьком возрасте играла с отцом, потом меня отдали в шахматный кружок. Там мне понравилось, поэтому и занимаюсь до сих пор. С 6 лет участвую в городских, республиканских и международных соревнованиях по шахматам, становлюсь победителем турниров. Помимо шахмат и уроков, в свободное время занимаюсь боевыми искусствами – рукопашным боем и дзюдо. Люблю любит готовить и читать книги.

- Каких достижений тебе уже удалось достигнуть в шахматах?

- Я стала двукратной чемпионкой Казахстана среди женщин, а также неоднократно становилась чемпионкой страны среди девушек. Кроме того, являюсь бронзовым призером чемпионата мира среди девушек до 20 лет. Хочу стать чемпионом мира по шахматам среди девушек.

- Вы победили китайскую шахматистку Хоу Ифань, четырехкратную чемпионку мира. Какие эмоции испытали во время игры?

- С китайской шахматисткой у нас было четыре партии. Первую игру я проиграла, но потом получилось выиграть оставшиеся три партии. Волнения особого не было. Когда начинается партия, ты не думаешь о том, кто сидит перед тобой. Все мысли концентрируются на игре. Вообще, шахматы относят к интеллектуальному виду спорта. Но здесь, помимо мышления, важны логика и терпение. Лично я считаю, что одним из самых необходимых шахматистам качеств является выносливость. Часто шахматы ассоциируются с математикой, и это правда. Но есть шахматисты, которые далеки от математики и совсем не любят этот предмет. У меня шахматы ассоциируются больше с геометрией, а не с арифметикой.

- Относительно успешности в шахматах существует много разных мнений – кто-то утверждает, что человек должен обладать врожденным талантом, кто-то говорит, что все результаты приходят только благодаря упорному труду. Какого мнения придерживаетесь Вы?

- Я считаю, что в шахматах важны оба перечисленных Вами качества. Но трудолюбивый человек может победить очень талантливого. Все же, я придерживаюсь распространенного мнения, что в любой сфере залогом успеха является соотношение, где 1% составляет талант, и остальные 99% - это труд. Я занимаюсь шахматами по 3-6 часов в день с моим тренером, иногда самостоятельно. Шахматы состоят не только из игры. Необходимо читать книги и повышать свой уровень посредством онлайн-платформ. Точно также, много нового можно почерпнуть, наблюдая за игрой других шахматистов.

- Поделитесь своими планами. Какие соревнования Вас ожидают в обозримом будущем?

- Впереди командные Азиатские игры по шахматам. Затем будет чемпионат мира. В будущем будет много соревнований, к которым нужно неустанно готовиться. Конечно, важно сначала пройти отбор.

- Вы добились больших успехов в шахматах. Несмотря на это, о вас не так много пишут в СМИ, в социальных сетях. В чем причина?

- Я все еще считаю себя молодой, хочу улучшить свои результаты. Я не даю много интервью журналистам, и не очень активна в социальных сетях. В социальных сетях в основном размещаю только фотографии.

- Какие у Вас отношения с коллегами по цеху?

- В целом у меня хорошие отношения с коллегами. В частности, с Бибисарой, я близко общаюсь с Жансаей.

- Ваши рекомендации будущим победителям…

- Вы должны наслаждаться шахматами во время игры, и только тогда будет результат. То есть нужно получать удовольствие от игры, даже если проиграл. В случае поражения, стараюсь много не думать конкретно нем, я лишь анализирую допущенную ошибку, извлекаю уроки. Стараюсь, больше не допускать эту ошибку. Когда я была ребенком, плакала после проигрыша, со временем эта привычка прошла. Если я проигрываю сейчас, то уже знаю, что могу выиграть в следующий раз, потому что это игра. Сегодня готовлюсь к экзаменам. Пока я планирую продолжить шахматы, а получение высшего образования рассмотрю со временем. Я еще не определилась с тем, на какую специальность собираюсь поступить. Уже сейчас, многие отечественные и зарубежные вузы предлагают гранты и приглашают учиться.

- Спасибо за беседу и удачи в будущих играх.

Нам также удалось поговорить с личным тренером Меруерт Камалиденовой Ержаном Шакеновым.

«Конечно, победа подопечных всегда радует тренера. Что касается Меруерт, то ее победы – это результат труда в чистом виде. Об этом свидетельствует победа над многократной чемпионкой мира из Китая. В шахматах достижения результата на 80-90% зависит от игрока. Я тренирую Меруерт с 6 лет, когда она только пришла в шахматы. Есть два основных тренера, а также дополнительные тренеры. На будущее у нас много планов, у Меруерта есть четкие цели. Даже будучи молодой, она не уступает многим казахстанским и иностранным шахматистам», - прокомментировал тренер.

Напомним, 17-летняя казахстанская шахматистка Меруерт Камалиденова одержала сенсационную победу на турнире женских сборных в Астане.