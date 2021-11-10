Шаговая доступность: как работают объекты «Доктор у дома» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2018 года в столице успешно реализуется проект развития сети учреждений ПМСП «Доктор у дома». Это позволяет жителям города получать квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности, а также разгрузить имеющиеся поликлиники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С целью приближения первичной медико-санитарной помощи к населению в период с 2018 по 2020 годы в столице было открыто 30 объектов «Доктор у дома», обеспечивающих 20-минутную шаговую доступность для горожан. 25 из них запустили с привлечением частных инвестиций. Шесть объектов расположены на окраинах города. В 2021 году в городе запланировано открытие еще около 10 объектов, часть из которых уже функционирует:

1. ТОО «Салауатты Астана» (ул. Кордай, 85, н.п. 32,8,7,6) (функционирует);

2. ТОО «Салауатты Астана» (ул. Ә. Бектұров, 1/2, н.п. 10) (функционирует);

3. ТОО «Казахстанская социально-медицинская компания «Жанұя» (ул. Әнет баба, 13) (функционирует);

4. филиал ТОО «Казахстанская социально-медицинская компания «Жанұя« (ул. Бараева, 13) (функционирует);

5. ТОО «Центр семейного здоровье и счастья «ОНЕГЕ» (пр. Тұран, 7) (функционирует);

6. ТОО «Центр семейного здоровье и счастья «ОНЕГЕ» (ул. Т. Жургенова, 18/2) (Ведутся ремонтные работы);

7. ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» (ул. Әлихан Бөкейхан, 6) (функционирует);

8. ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» (пр. Туран, 55) (ведутся ремонтные работы);

9. ТОО «Центр семейного здоровья «Шипагер» (ул. Сауран, 15) (ведутся ремонтные работы);

10. ЦПМСП «Достык» в ж.м. Кирпичный (ведутся ремонтные работы).

Объекты «Доктор у дома» располагаются преимущественно на первых этажах жилых домов. Здесь оказывается первичная медико-санитарная помощь пациентам, это своего рода лечебно-амбулаторные пункты, к которым могут прикрепиться жильцы близлежащих домов.

К примеру, к Центру семейного здоровья «Аманат», расположенному по ул.Бокейхана, 21, на сегодня прикреплено около 14 тысяч горожан. В прошлом году, когда центр только начинал свою работу, число прикрепленных составляло около 9 тысяч пациентов. Медучреждение функционирует на базе Городской поликлиники №9.

«В рамках проекта «Доктор у дома» жители домов по улице Улы Дала могут получить у нас квалифицированную помощь. В центре функционирует фильтр-кабинет для приема больных с инфекционными заболеваниями, скрининговый и ЭКГ-кабинеты. Также осуществляют прием прием пациентов врачи общей практики, акушер-гинекологи. Есть аптека для получения льготных препаратов в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи. В прививочном кабинете проводится вакцинация детей и взрослого населения, работает процедурный кабинет, кабинет забора крови для лабораторных исследований, дневной стационар, УЗИ-кабинет и кабинет здорового ребенка для контроля динамики развития и роста ребенка», - рассказала заведующая ЦСЗ «Аманат» Айсулу Чукаева.

При центре организована и мобильная бригада, которая выезжает как к пациентам с COVID-19, так и к тем, кто по состоянию здоровья не может добраться до медучреждения самостоятельно.

«В нашем центре сейчас работает девять участков. За каждым врачом закреплено максимум 1700 пациентов. 4 часа они ведут прием, еще 3 часа осуществляют работу непосредственно на участке. За консультацией к узким специалистам с направлением отправляем пациентов в поликлинику №9. Работаем с 8 утра до 20.00 часов, больших очередей, как правило, у нас нет. Наши пациенты довольны работой центра и тем, что медицинскую помощь они могут получить в шаговой доступности», - добавила заведующая центром семейного здоровья.

В центре сейчас работают около 40 человек. Жители положительно отзываются о медучреждении и в целом о таком важном и социально значимом проекте, как «Доктор у дома».