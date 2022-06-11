11 Июня 2022 20:34

Шаг вперед: выставка изобразительного искусства открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице появляется все больше выставочных пространств. Арт-локации превратились в зоны для фотосессии, а кто-то проникся искусством. В эти дни в TORIUM KULANSHI ART проходит выставка изобразительного искусства «Шаг вперед». Ее главной особенностью стало участие австрийского художника Флориана Меснера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлены картины Флориана Меснера и молодых казахстанских художников Данияра Мухамбетова, Юлии Москаленко, Азизы Сарамбетовой, Жениса Молбекова, Елены Мироненко, Мадины Куанышевой, Каната Абдина.

«Мы выставлялись в Эмиратах. Должны были выставиться в Австрии и в Китае. У нас много живописи. Начался коронавирус и творчество приостановилось. Сегодня выпала возможность представить публике работы Флориана. У него философские картины. Картина называется «За нами наблюдают». Вокруг нас происходит много событий, но никто ничего не делает. Это наша сегодняшняя проблема. Люди видят, что происходит вокруг, но молчат», - поделилась супруга художника.

Еще одна картина называется «The dance of thinking». Художник очень точно передал то, как движутся и танцуют мысли, когда мы думаем.

Галерист Лейла Махат подчеркнула, что у Флориана Меснер интересная трактовка всего, что происходит вокруг нас.

«Флориан Меснер может объяснить каждый мазок в своей картине. Иногда трактовка может быть важнее, чем само исполнение. Для нас это немножко непривычно, но я считаю, что мы должны уважать труд художника. Сейчас появляются новые имена. Они волшебным образом балансируются на грани. То есть искусство покупается», - пояснила Лейла Махат.

Она также сообщила о том, что это четвертая локация KULANSHI.

«Мы считаем, что искусство должно быть ближе к людям. Из-за того, что многие не знают, какие картинные галереи есть в городе, мы решили сделать так, чтобы наша работа была доступна и понятна большому количеству людей. Выставка называется «Шаг вперед». Молодые художники Казахстана и австрийский художник представили свои работы. Для нас это новый формат. Было очень ответственно разместить искусство здесь. Потом я решила, а почему бы и нет. Мне хотелось открыть здесь кусочек Нью-Йорка. Пусть этот кусочек будет нашим, столичным», - поделилась Лейла Махат.

Художник Данияр Мухамбетов часто находится за кулисами арт-пространств. Он всегда занят организаторской частью выставки, поэтому изредка выставляет свои картины, но все же представил в этот раз несколько работ. Многие из них отражают его эмоции, внутреннее состояние.

«Выбрал для себя такой стиль. На этом фоне можно показать яркие моменты жизни. Работаю за кулисами KULANSHI. Каждый выполняет свои задачи, а в свободное время рисуем. Мы не рождаемся художниками, мы становимся ими», - коротко пояснил Данияр.

Как подчеркнула Лейла Махат, кто-то из молодых художников известен больше, кто-то меньше, однако все они олицетворяют своим творчеством новый этап в развитии изобразительного искусства нашей страны.

«Это новый взгляд, свежие идеи и необычный ракурс восприятия реальности», - добавила она.

Выставка продлится до 15 августа.