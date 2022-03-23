Шаг в сторону модернизации госсистемы правления  -  Бениамин Погосян о Послании Президента РК

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Модернизацию государственной системы правления предложил Касым-Жомарт Токаев, таким мнением о Послании Президента Казахстана народу страны поделился армянский политолог, д.ист.н., основатель и директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван) Бениамин Погосян, передает МИА «Казинформ».

«В целом в Послании Президента Казахстана народу страны - два основных месседжа. Во-первых, Президент Токаев полностью контролирует обстановку в стране. Во-вторых, он понимает масштабы накопленного в обществе недовольства и намерен, не откладывая в долгий ящик, решать эти проблемы,

Говоря о формировании государства нового качества, Президент Токаев показал свою решимость произвести существенные реформы. Таким образом он также дал понять своим противникам, что чувствует себя уверенно и его позиции очень крепки. Ведь для создания чего-то нового, особенно для кардинального обновления государственной машины, лидеру нужно время, прочные позиции в системе власти и обществе.

Что касается самих реформ, то любопытно решение о сокращении полномочий Президента. То есть Президент Токаев начинает с себя, своих полномочий. Как он сам отмечает - превратить Казахстан из суперпрезидентской республики в государство с сильным Президентом. Это своеобразная попытка приблизиться к американской или европейской системе правления на основе системы сдержек и противовесов. Объективно - это шаг в сторону модернизации государственной системы правления.

Если брать его заявление о необходимости возвращения к смешанной системе формирования парламента, это тоже можно рассмотреть в контексте реформ, главой задачей которых является управляемость партийно-политической системы во главе с Президентом.

Решение Президента Токаева создать новые области можно расценивать также как шаг навстречу гражданам. Таким образом он дает понять, что ситуация в стране изменилась для всех и Президент прислушивается к чаяниям граждан», - отметил эксперт.

Фото: armenia24.live