РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 23 Март 2022 | GMT +6

    Шаг в сторону модернизации госсистемы правления  -  Бениамин Погосян о Послании Президента РК

    None
    None
    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Модернизацию государственной системы правления предложил Касым-Жомарт Токаев, таким мнением о Послании Президента Казахстана народу страны поделился армянский политолог, д.ист.н., основатель и директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван) Бениамин Погосян, передает МИА «Казинформ».

    «В целом в Послании Президента Казахстана народу страны - два основных месседжа. Во-первых, Президент Токаев полностью контролирует обстановку в стране. Во-вторых, он понимает масштабы накопленного в обществе недовольства и намерен, не откладывая в долгий ящик, решать эти проблемы,

    Говоря о формировании государства нового качества, Президент Токаев показал свою решимость произвести существенные реформы. Таким образом он также дал понять своим противникам, что чувствует себя уверенно и его позиции очень крепки. Ведь для создания чего-то нового, особенно для кардинального обновления государственной машины, лидеру нужно время, прочные позиции в системе власти и обществе.

    Что касается самих реформ, то любопытно решение о сокращении полномочий Президента. То есть Президент Токаев начинает с себя, своих полномочий. Как он сам отмечает - превратить Казахстан из суперпрезидентской республики в государство с сильным Президентом. Это своеобразная попытка приблизиться к американской или европейской системе правления на основе системы сдержек и противовесов. Объективно - это шаг в сторону модернизации государственной системы правления.

    Если брать его заявление о необходимости возвращения к смешанной системе формирования парламента, это тоже можно рассмотреть в контексте реформ, главой задачей которых является управляемость партийно-политической системы во главе с Президентом.

    Решение Президента Токаева создать новые области можно расценивать также как шаг навстречу гражданам. Таким образом он дает понять, что ситуация в стране изменилась для всех и Президент прислушивается к чаяниям граждан», - отметил эксперт.


    Фото: armenia24.live

    Теги:
    Мнения Послание Президента РК-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!