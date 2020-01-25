Шаг навстречу сделан — эксперт о регистрации автомобилей с иностранными номерами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вчера в Нур-Султане под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства, в ходе которого Глава государства поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регистрация на данные автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.

Своим экспертным мнением по данному вопросу поделился председатель автомобильного союза Эдуард Эдоков. По его словам, автомобили с кыргызскими, армянскими номерами завозились на территорию Казахстана, не должным образом оформляясь. Количество таких автомобилей на сегодня составляет порядка 70 тысяч.

«Эти автомобили и покупались не совсем правильно – это признало руководство Армении, что наши граждане покупали автомобили в собственность, получая вид на жительство формально, не живя в Армении. Получали вид на жительство, таким образом, они могли иметь право купить этот автомобиль. И уже потом вывозить его на территорию Казахстана», — сказал эксперт, подчеркнув, что проблема особо обострилась в начале этого года.

Порядка 170 тысяч владельцев таких автомобилей с разными зарубежными номерами попали в серьезную затруднительную ситуацию. Потому что они должны в настоящий момент по закону растаможить эти транспортные средства. Они должны заплатить взнос за первичную регистрацию. Они также должны заплатить утилизационный сбор.

«Кто покупал эти машины, я уверен, что они прекрасно знали, какие правила действуют. Но тем не менее погнались за дешевизной, потому что автомобиль, который в Казахстане условно стоит 8 млн, там стоит 4 млн. Но понятно, что не может автомобиль стоить гораздо дешевле, поэтому какой-то подвох в этом есть», — сказал Эдуард Эдоков.

Сейчас это решение, когда владельцам таких автомобилей дают рассрочку, чтобы они привели в порядок все документы, поставили эти автомобили на учет, если это возможно и соответствует всем необходимым требованиям Республики Казахстан в отношении транспортных средств, заплатили все необходимые госпошлины, вводные, если такие требуются, заплатили сбор, первичную регистрацию. В обычном порядке на это дается 10 дней.

«Шаг навстречу людям был сделан, но требования закона обязаны выполнять все. Здесь в исключительном случае пошли навстречу, растянув выполнение этих законных требований на год, — отметил эксперт. - Соблюдения закона, на мой взгляд, это самое главное требование во всех сферах, не только в отношении автомобилей. Здесь важно, чтобы все вне зависимости от положения соблюдали закон. И такое решение компромиссное».

Также Эдуард Эдоков подчеркнул, что согласно мировой практике, если гражданин проживает в этой стране, покупает транспортное средство, ставит на учет, он должен получить номера этой страны. Он может какое-то время ездить на номерах другой страны, но это временно.

«Вы же когда приезжаете в Европу, пользуетесь европейскими деньгами, не казахстанскими, вы используете казахстанский паспорт, когда живете в Казахстане, если вы переехали в другую страну, вы получаете паспорт той страны. У каждой страны есть свои правила и законы, которым необходимо следовать. Граждане Казахстана, имеющие автомобили, должны зарегистрировать в установленном порядке и получить казахстанские номера», — резюмировал председатель автомобильного союза Эдуард Эдоков.