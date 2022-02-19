Шафран алатауский зацвел в горах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В трех южных областях Казахстана - Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская - произрастает этот уникальный цветок. О шафране, или крокусе, - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Замечательные кадры редких и красивых птиц, животных, растений публикует на своей странице в Фейсбук жамбылский любитель фотоохоты, орнитологии из Жамбылской области Малик Нукусбеков.

Житель села Ертай Жуалынского района нашел свое жизненное призвание в популяризации красот родного края, природы Казахстана.

Село Ертай находится в окружении гор Боралдайтау, местность эта отличается удивительной красоты пейзажами, богатством и разнообразием флоры и фауны. Лето здесь не такое жаркое, как, например, в находящемся в 70-ти километрах от этой местности городе Таразе, а в зимнее время в горах Боралдайтау часты снегопады, метели и суровые морозы.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Малик Нукусбеков, уже в феврале в заснеженных горах появляются первые весенние цветы - крокусы.

«Шафран алатауский (Crocus alatavicus) на казахском языке называется «бəйшешек», - говорит он. - Несмотря на нежный вид, это сильный цветок, он первый пробуждается после холодной зимы, когда трава ещё не зазеленела. И цветут они везде, но недолго. Этот цветок занесен в Красную книгу, поэтому его нельзя рвать или топтать. В Казахстане крокус охраняется в заповедниках Аксу-Джабаглы и Алматинском, ботанических заказниках Беркара и Каракунуз, национальных природных парках Иле-Алатау и Алтын-Эмель».

Известно, что латинское название цветка Crocus alatavicus, впервые описанного в 1835 году Карлом Линнеем, происходит от греческого слова «кроке», что означает «нить». Такое название было дано растению из-за нитевидной формы длинных столбиков его завязи, которые с древних времён используются в качестве пряности, причем весьма дорогой пряности. Русское название «шафран» происходит от арабского «заферан» (жёлтый). Этот вид растения описан в 1868 году ботаниками Э. Л. Регелем и П.П. Семёновым по гербарным образцам, привезенным из Казахстана, из урочища Арал-Джел Джунгарского Алатау. Шафран алатауский считается единственным представителем рода в регионе.

В рыльцах цветков содержится жёлтый краситель, но отсутствует летучее вещество, которому посевной шафран (Crocus sativus L.) обязан своим ароматом. Поэтому сухие рыльца шафрана алатауского служат только в качестве заменителя для подкрашивания, но не ароматизации пищевых продуктов. В листьях растения содержится аскорбиновая кислота (витамин С).

Шафран растёт на щебнистых и глинистых склонах, на лугах, в зарослях кустарников и на лесных полянах. Многочисленные узкие листья появляются над поверхностью почвы через несколько дней после начала цветения. Цветки шафрана одиночные, нередко по 2 – 4 соцветия, с воронковидным отгибом и длинной трубкой. Листочки околоцветника снежно-белые, снаружи - серо-фиолетовые. В центре цветка изнутри - небольшое жёлтое пятно.

Цветет шафран с января - марта до апреля - конца мая. Распространен в Казахстане в горах Джунгарского Алатау, по Северному и Западному Тянь-Шаню - от Кетменьского хребта до Каратау и Каржантау. Размножение семенное, как исключение - вегетативное.

Культивирование шафрана впервые было испытано в Петербурге в XIX веке. В наши дни этот цветок выращивается во многих ботанических садах России, Прибалтики, Украины, Средней Азии и Западной Европы. В Ботаническом саду Алматы это прекрасное декоративное растение, ценное очень ранним цветением и лёгкостью культивирования, выращивают с 1945 года.

«Когда наблюдаю за птицами, делаю снимки животных, цветов, путешествую по нашей прекрасной стране, по удивительно прекрасным местам дикой природы, думаю о разном. В последнее время очень много негатива в жизни, в социальных сетях. У меня главная цель в том, чтобы, в первую очередь, через те же соцсети показать красоту нашей бескрайней страны, богатой и красивой флоры и фауны Казахстана. Вторая причина - я люблю птиц и зверей, природу. И через свои фотографии хочу дарить друзьям позитив. Хочу достучаться до каждой души, каждого сердца, чтобы мы сохранили и приумножили эту хрупкую экосистему нашей страны, родного края».

На территории Жуалынского района расположен знаменитый Аксу-Джабаглинский заповедник, основанный в 1926 году и ставший самым первым в Казахстане природным заповедником, где находится одно из лучших в мире мест для наблюдения за птицами. Именно в Жуалынском районе имеется единственная в Центральной Азии Шокпакская орнитологическая станция по учету перелетных птиц. В Аксу-Джабаглинский заповедник приезжают из многих стран орнитологи и бёрдвотчеры (бёрдвотчеринг - наблюдение за птицами, одна из форм изучения дикой фауны), и можно принять участие в процессе отлова, изучения и кольцевания птиц.





Фотографии из личного архива Малика Нукусбекова.