Сговор на госзакупках  услуг по строительству автодорог выявили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Нур-Султану завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила – 14,6 млрд. тг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене. Схема работала следующим образом: ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» выступали единственными конкурентами друг-другу, предлагая цену равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы. Действия субъектов не только нарушают положения антимонопольного законодательства, но и исключают экономию бюджетных средств. Данные правонарушения выявлены антимонопольным органом по итогам мониторинга портала государственных закупок», - сообщила пресс-служба АЗРК.

В настоящее время объектами расследования результат расследования обжалуется в суде.