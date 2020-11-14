Сгоревший дотла грузовик, спасение жильцов многоэтажки – пожары в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Серия пожаров зафиксирована за минувшие сутки в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации группы по связям с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области, в течение суток пожарные-спасатели Жамбылской области выезжали на пять пожаров.

Так, в Таразе произошел пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в 10 микрорайоне. Пожар ликвидирован в течение десяти минут сотрудниками службы пожаротушения, которые эвакуировали с места происшествия 15 человек, из них четверо детей.

Огнеборцы также потушили пожар, произошедший на территории ТОО «Байлык» в цехе по изготовлению пластиковых изделий. Было задействовано 30 человек личного состава, а также сотрудники дежурной службы пожаротушения, шесть пожарных автомобилей и одна автолестница, Пожар площадью в 150 квадратных метров потушен за полчаса.

Ночью на 486-м километре автодороги Алматы - Ташкент в Байзакском районе Жамбылской области загорелся грузовой автомобиль. За 15 минут автомашина 2005 года выпуска сгорела полностью.

В Шуском районе в селе Коктобе воспламенилась крыша частного жилого дома. На место происшествия из ПЧ №19 и ПП №5 выехали два пожарных автомобиля. Менее получаса понадобилось шестерым огнеборцам, чтобы остановить распространение огня и менее двух часов – чтобы ликвидировать, не допустив распространения огня на рядом стоящие строения. В Меркенском районе во дворе жилого дома села Андас батыр горели сеновал и сарай.

Погибших и раненых в пожарах не зарегистрировано. Устанавливаются причины возникновения пожаров и материальный ущерб. Призываем жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также напоминаем владельцам личного автотранспорта о необходимости следить за состоянием автотранспорта и наличием огнетушителя, отметили в ДЧС Жамбылской области.