Сгоревшие леса поднимутся из пепла - Реджеп Эрдоган

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Турция полна решимости в кратчайшие сроки устранить последствия лесных пожаров на юго-западе страны и восстановить пострадавшие от стихии районы. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

«Сгоревшие леса поднимутся из пепла. Мы засадим эту территорию новыми деревьями, здесь снова будут леса», - заявил турецкий лидер.

По его словам, строительные работы на затронутых стихийным бедствием территориях начнутся уже через месяц. Глава государства добавил, что завершить их планируется в течение года.

Президент Эрдоган отметил также, что за последние пять лет Турция поднялась с 46-го на 27-е место в рейтинге стран, увеличивших площадь своих лесных активов.

Касаясь мер, предпринимаемых Турцией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, он сообщил, что власти нацелены на вакцинацию всего населения страны. Глава государства отметил, что для достижения этой мобилизованы все необходимые ресурсы.

Президент Эрдоган рассказал и о разработке отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC. «До сегодняшнего дня получены очень хорошие результаты. Мы надеемся получить хорошие новости до конца года», - сказал он.

Глава государства коснулся также ситуации, сложившейся в Афганистане в связи с наступлением отрядов движения «Талибан». По его словам, сегодня вечером он обсудил обстановку в этой стране с властями Катара. «Сегодня вечером у меня были переговоры с Катаром, мы обсудили как мы можем остановить шаги, предпринятые Талибаном, где мы можем сделать шаг к миру», - сказал, в частности, президент Эрдоган.