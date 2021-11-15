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Сгорел автомобиль во дворе дома в Павлодаре

15 Ноября 2021 21:08
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Сгорел автомобиль во дворе дома в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре сгорела легковушка во дворе жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«15 ноября в 12:44, поступило сообщение о загорании автомобиля по адресу: проспект Назарбаева, 29. Во дворе, на открытой территории, в автомобиле «Mazda Tribute» 2002 года выпуска 14-го региона, в моторном отсеке, происходило горение резино-технических изделий, в салоне - панели приборов, частично два передних колеса на общей площади 2 квадратных метра», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Загорание ликвидировали в 13:06, отметили в ДЧС. Причина произошедшего – короткое замыкание электропроводов.
Жертв и пострадавших нет.



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#Павлодарская область   #Происшествия   #Видео  
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Автор:

Антон Гагарин

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