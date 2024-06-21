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    00:49, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    СГБ Азербайджана разоблачила международную киберпреступную сеть

    СГБ Азербайджана разоблачила международную киберпреступную сеть
    Фото: СГБ Азербайджана

    Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики раскрыла киберпреступную сеть, распространявшую фейки от имени государственных органов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным СГБ, преступная группа с помощью искусственного интеллекта — технологий deepfake занималась подготовкой фейковых видеозаявлений от имени президента Азербайджана, а также других государственных и общественных деятелей.

    — В частности, через социальные сети гражданам была обещана прибыль от участия в якобы проектах Государственной нефтяной компании (SOCAR), Kapital Bank, Международного банка Азербайджана. По данным фактам было возбуждено уголовное дело, — говорится в информации СГБ.

    В ведомстве пояснили, что злоумышленники публиковали в интернете фальшивые объявления, приглашая пользователей вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты. Они обещали регулярно увеличивать вкладываемые средства и переводить инвестиционный доход на банковские карты потерпевших. Также киберпреступники получали доступ к данным банковских карт и снимали деньги.

    В СГБ добавили, что в результате проведенного комплексного расследования определены страны, в которых совершены киберпреступления. Для раскрытия уголовного дела СГБ координировала свои действия с соответствующими органами этих государств.

    За участие в преступных действиях транснациональной организованной группировки по решению суда в Азербайджане были арестованы Зохрабов Рафиг Махир оглы (1998 года рождения) и Нифталиев Сардар Алихан оглы (1979 года рождения). Остальные члены группировки были привлечены к уголовной ответственности местными структурами в Украине. 

    СГБ проинформировали, что сейчас продолжаются расследования по уголовным делам и уголовно-процессуальные действия в рамках международного правового сотрудничества.

    Теги:
    Азербайджан Кибератака Кибербезопасность
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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