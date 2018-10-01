Сформировать единую базу данных по лекарственным средствам просит мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблему дефицита и недопоставки лекарственных средств поднял депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы дефицита, недопоставки, непрозрачных конкурсов по закупкам, неадекватного ценообразования не решаются на протяжении нескольких лет», - заявил Артур Платонов на пленарном заседании Мажилиса, зачитывая свой депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра РК Ерболата Досаева.

Депутат подчеркнул, что Глава государства поручал министерству здравоохранения обеспечить соответствующий контроль в сфере здравоохранения, в том числе и процесса закупа лекарственных средств.

«Так, согласно проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» предусмотрено введение государственного регулирования цен на лекарственные препараты, приобретаемые в рамках бесплатной медицинской помощи, а также для розничной торговли. Многие пациенты, находящиеся на учете по хроническим заболеваниям, особенно в отдаленных районах, нуждаются в непрерывном медикаментозном лечении, но приобрести дорогостоящие препараты в розничной аптечной сети не имеют финансовой возможности, доступа к бесплатным препаратам - тоже нет», - отметил Артур Платонов.

По его словам, эти вопросы задают постоянно в ходе регулярных встреч с избирателями, в самых разных регионах страны.

«Одна из важнейших причин - процедурные нарушения при проведении закупок. Достаточно напомнить отрицательный опыт в Восточном Казахстане, когда на основании судебных разбирательств выяснилось, что конкурсной комиссией управления здравоохранения допущены грубые нарушения. Разница в предпочтении одной фармкомпании другой составила почти полмиллиарда тенге», - добавил Артур Платонов.

Подобные действия, ка сообщил депутат, наблюдались в Акмолинской, Южной и Северо-Казахстанской областях.

«Результат - люди не получили положенные препараты в срок и в необходимом объеме. Судебные тяжбы и выяснения разных интересов, так же сильно тормозят процесс регулярного и качественного обеспечения лекарствами. Для отдельных пациентов подобные промедления - вопрос жизни и смерти», - добавил Артур Платонов.

В связи с этим мажилисмен попросил вице-премьера принять меры по улучшению оперативного менеджмента медицинских организаций, прозрачности их деятельности, с целью обеспечения пациентов необходимыми препаратами, и в этой связи, рассмотреть следующие предложения: В основу планируемых объемов закупа лекарственных средств закладывать данные регистров больных теми или иными хроническими заболеваниями, а также объективные статистические данные по динамике заболеваний; Центру электронного здравоохранения сформировать единую базу данных по ценам, объемам лекарственных средств, и данных об объемах обеспечения населенных пунктов с сопоставлением с соответствующими заявками; перевести все закупы лекарственных средств на электронный формат.