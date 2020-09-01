+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сформированы постоянные комитеты Сената

1 Сентября 2020 14:17
Поделиться:
Сформированы постоянные комитеты Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК сформированы постоянные комитеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Необходимо рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения – сенатор Мурат Бактиярулы
Нурлан Абдиров избран на должность заместителя председателя Сената Первоочередной задачей Сената является законодательное обеспечение приоритетов Послания– Маулен Ашимбаев Экология и отечественный бизнес нуждаются в помощи - Маулен Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в палате работают шесть постоянных комитетов и нет необходимости вносить изменения в их количество и наименование. Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление.

«Следующий вопрос – об избрании председателей постоянных комитетов Сената. Прежде всего, нам необходимо определиться со способом голосования. Предлагается решать открытым голосованием», – сказал М.Ашимбаев, его предложение было поддержано депутатами.

Председателем постоянного комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам избран Владимир Волков. Комитет по финансам и бюджету возглавила Ольга Перепечина, комитет по международным отношениям, обороне и безопасности – Мухтар Кул-Мухаммед, комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству – Даурен Адильбеков, комитет по социально-культурному развитию и науке – Мурат Бактиярулы, комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий – Али Бектаев.

Затем были избраны члены постоянных комитетов.

В рамках заседания также состоялась церемония принесения присяги вновь избранными депутатами Сената. Напомним, 12 августа текущего года состоялись очередные выборы депутатов Сената от регионов республики.



Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив