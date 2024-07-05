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    22:20, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Сформирована теннисная сборная Казахстана для участия в Олимпийских играх

    Сформирована теннисная сборная Казахстана для участия в Олимпийских играх
    Фото: ФТК

    Федерация тенниса Казахстана сообщает о завершении формирования состава теннисной сборной нашей страны для участия в предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу федерации.

    В федерации пояснили, что формирование состава проводилось на основании регламента Олимпиады, в соответствии с которым основным квалификационным критерием для допуска к участию в Играх являются личные позиции игроков в мировых рейтингах ATP и WTA.

    – Таким образом, в этом году в Олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде – Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде  - Александр Бублик и Александр Недовесов, – сообщили в пресс-службе федерации тенниса Казахстана. 

    Также было отмечено, что 58-ая ракетка мира Александр Шевченко впервые выступит за теннисную сборную Казахстана.

    – Международная федерация тенниса (ITF) приняла во внимание давние культурные и семейные связи Александра Шевченко с Казахстаном, а также тот факт, что его мать является уроженкой города Жезказгана. Ему дано разрешение выступать под флагом нашей страны, – добавили в пресс-службе ФТК.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Олимпиада 2024 Теннис
    Saira Amantayeva
    Автор
    Saira Amantayeva
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