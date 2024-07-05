Сформирована теннисная сборная Казахстана для участия в Олимпийских играх
Федерация тенниса Казахстана сообщает о завершении формирования состава теннисной сборной нашей страны для участия в предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу федерации.
В федерации пояснили, что формирование состава проводилось на основании регламента Олимпиады, в соответствии с которым основным квалификационным критерием для допуска к участию в Играх являются личные позиции игроков в мировых рейтингах ATP и WTA.
– Таким образом, в этом году в Олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде – Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде - Александр Бублик и Александр Недовесов, – сообщили в пресс-службе федерации тенниса Казахстана.
Также было отмечено, что 58-ая ракетка мира Александр Шевченко впервые выступит за теннисную сборную Казахстана.
– Международная федерация тенниса (ITF) приняла во внимание давние культурные и семейные связи Александра Шевченко с Казахстаном, а также тот факт, что его мать является уроженкой города Жезказгана. Ему дано разрешение выступать под флагом нашей страны, – добавили в пресс-службе ФТК.