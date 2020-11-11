Сформирован список кандидатов Nur Otan в маслихат Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау партийцы определились с кандидатами от «Nur Otan» на выборы в маслихаты. На этот раз среди участников стало больше женщин и представителей молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского филиала партии «Nur Otan».

По информации ведомства, 73 делегата собрала XXXI внеочередная конференция Кокшетауского территориального филиала партии «Nur Otan», прошедшая под председательством акима города Амангельды Смаилова. В ходе нее была утверждена предвыборная программа партии по областному центру, озвучены итоги тайного голосования по дебатам среди кандидатов в партийный список Акмолинского областного маслихата и утверждены партийные списки по выборам депутатов в маслихат по Кокшетау.

«Праймериз под девизом «Сильные лидеры — сильная партия» - это возможность для неравнодушных граждан, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения, проявить гражданскую позицию, чутко реагировать на запросы общества. Перед нами стоят большие задачи, которые, я уверен, в дальнейшем будут реализованы»,- отметил в своем выступлении А. Смаилов.

Предвыборная программа партии «Nur Otan» была утверждена единогласным голосованием делегатов.

«В ходе конференции проведены дебаты среди 14 кандидатов в партийный список Акмолинского областного маслихата в соответствии с Правилами проведения праймериз партии «Nur Otan». Среди них много новых лиц – представители малого и среднего бизнеса, сферы образования, неправительственных организаций, многодетные мамы и другие. Это говорит о том, что «Nur Otan» не стоит на месте, ряды партийцев изменяются и партия уверенно держит курс на обновление. Как показал анализ, представленность женщин в списке увеличилась в 3 раза - с 11 до 30%, а молодежи до 35 лет - с 0 до 20%. Средний возраст кандидатов снизился с 49 до 44 лет», - рассказала пресс-секретарь акмолинского филиала партии «Nur Otan» Динара Дуйсен.

Публичные дебаты были проведены в два раунда. В первом кандидаты презентовали свое видение решения проблем по городу, а во втором состоялась дискуссионная сессия в формате «Вопрос-ответ». Кандидаты поднимали актуальные вопросы развития здравоохранения, экономики, государственного языка, детского спорта, культуры, трудоустройства и социального обеспечения молодежи, повышения статуса человека труда, льгот для многодетных семей.

Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, выдвинуты для включения в областной партийный список по итогам праймериз, победители и участники дебатов также включены в областной партийный список.

Среди победителей с наибольшим количеством голосов оказались заведующий нейрохирургическим отделением многопрофильной областной больницы Ерлан Аяганов, и. о. директора «Bolashaq saraiy» Айнагуль Балташева, ректор Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова Мади Елюбаев, директор ТОО «Гормолзавод» Асен Жаксылыков, заместитель генерального директора ТОО «КАИК» Талгат Жунусов, директор ТОО «Той Дастархан» Елена Мащинская, генеральный директор АО «КАМАЗ-Инжиниринг» Сергей Кистин.

Кроме того, единогласно был утвержден партийный список и избраны делегаты на внеочередную региональную конференцию партии «Nur Otan».







