Сформирован состав гарантированного соцпакета для детей из малообеспеченных семей - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК, на основании рекомендаций Министерства здравоохранения РК (далее – МЗ РК) и Министерства образования и науки РК, сформировало состав гарантированного соцпакета для детей из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь (далее – АСП), который будет предоставляться им с 1 января 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Гарантированный соцпакет предусматривается для детей в возрасте от 1 до 6 лет и от 6 до 18 лет. Планируется, что для детей в возрасте от 1 до 6 лет в него будут входить продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. В свою очередь продуктовый набор будет отличаться по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет». - говорится в сообщении.

В соответствии с рекомендациями МЗ РК, продуктовые наборы сформированы с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом, и будут выдаваться раз в месяц, на период назначения АСП.

«В набор продуктов питания для детей в возрасте от 1 года до 3 лет входят: молоко ультра пастеризованное 2,5%, 1,95 л; детское печенье (для детей в возрасте от 5 месяцев), 180 гр.; крупа манная фасованная, 700 гр.; каша детская гипоаллергенная в ассортименте (для детей в возрасте от 5 месяцев), 320 гр.; пюре детское гипоаллергенное в ассортименте, 1150 гр.; крупа кукурузная фасованная, 400 гр.; хлопья овсяные фасованные, 800 гр.

В набор продуктов питания для детей в возрасте от 3 до 6 лет входят: молоко ультра пастеризованное 2,5%, 1,95 л; макароны из твердых сортов пшеницы, 800 гр.; хлопья овсяные фасованные, 800 гр.; масло подсолнечное, 0,8 л; гематоген классический, 240 гр.; молочные подушечки для завтрака с содержанием цельных злаков, 250 гр.; детское печенье (для детей в возрасте от 5 месяцев), обогащённое железом и витаминами С и В, 360 гр.; крупа перловая фасованная, 1 кг; крупа гречневая фасованная, 1600 гр.; горох колотый фасованный, 800 гр.; крупа манная фасованная, 700 гр.; мед натуральный, 200 гр», - сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Отмечается, что наборы не предназначены обеспечивать дневной рацион питания ребенка, их цель – компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.

Состав набора товаров бытовой химии для детей в возрасте от 1 года до 6 лет также определен МЗ РК. В него вошли предметы личной гигиены (первой необходимости): детский крем, крем-мыло, мыло хозяйственное, зубная паста, детский шампунь, зубная щетка, стиральный порошок. Данным набором дети из малообеспеченных семей будут обеспечиваться раз в квартал, на период назначения АСП.

Гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет будет состоять из 4 частей. Он включает: одноразовое школьное питание по месту обучения, обеспечение школьной формой, обеспечение школьными принадлежностями, возмещение 50% проезда на городском транспорте.

Комплектами школьной формы, а также школьных принадлежностей дети будут обеспечиваться раз в год. Сертификаты на их приобретение планируется выдавать в августе, перед началом учебного года.

Комплекты школьной формы для мальчиков включают следующие наименования: пиджак, жилет, брюки, парадная рубашка, повседневная рубашка, в зимнее время – трикотажный жилет. Для девочек: пиджак, жилет, юбка, классическая блуза. В зимнее время – трикотажный жилет и сарафан.

Предполагается, что комплекты школьных принадлежностей для детей начальных, средних и старших классов будут отличаться по своему составу.

Так, комплект для учащихся начальной школы включают: рюкзак, дневник, простые тетради в количестве 20 шт., пенал, альбом для рисования, шариковые ручки – 5 шт., простые карандаши – 10 шт., обложки – 15 шт., пластилин, акварельные краски, линейку и ластик.

Для учащихся средней школы в комплекте предусматривается: рюкзак, дневник, простые тетради в количестве 20 шт., общие тетради – 10 шт., пенал, альбом для рисования, шариковые ручки – 5 шт., простые карандаши – 10 шт., обложки – 15 шт., линейка и ластик.

Комплект для учащихся старшей школы включает: рюкзак, дневник, простые тетради – 20 шт., общие тетради – 10 шт., пенал, шариковые ручки – 5 шт., простые карандаши – 10 шт. обложки – 15 шт., линейку, циркуль и ластик.

Ежедневное школьное питание по месту обучения будет осуществляться по установленным нормам.

«Что касается льготного проезда, то детям в возрасте от 7 до 15 лет статьей 13 Закона «О транспорте в Республике Казахстан» гарантируется проезд на городском общественном транспорте в виде льготы в размере 50% от стоимости билета», - заключили в пресс-службе.