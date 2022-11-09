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Сферы сотрудничества предложил казахстанским предпринимателям губернатор Красноярского края РФ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 10:00
Сферы сотрудничества предложил казахстанским предпринимателям губернатор Красноярского края РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин встретился с губернатором Красноярского края РФ Александром Уссом. Стороны обсудили точки пересечения страновых интересов и очертили пути развития дальнейшего взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметил на встрече Серик Жумангарин, Казахстан нацелен на расширение межрегионального сотрудничества с Российской Федерацией.

За первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Красноярским краем составил $75 217,7 тыс., увеличившись на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порядка 200 предприятий региона уже имеют торговые связи с Казахстаном. В августе 2022 года была достигнута договоренность между представителями Акмолинской области и администрацией губернатора Красноярского края о сотрудничестве в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.

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Вместе с тем, по взаимному признанию участников встречи, Казахстан и РФ обладают большими возможностями для укрепления взаимосвязей по различным направлениям.

В свою очередь, губернатор Красноярского края РФ Александр Усс выразил заинтересованность в поиске новых рынков сбыта и альтернативных логистических направлений для российского экспорта. Глава региона рассказал о конкурентных преимуществах Красноярского края и пригласил казахстанских предпринимателей сотрудничать в сфере переработки алюминия, лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства. Также регион имеет серьезные наработки в области машиностроения и металлообработки, сельского хозяйства, пищевой промышленности, деревообрабатывающей, химической отраслях.

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В завершение участники встречи договорились обменяться перечнем предприятий для оперативного налаживания прямых контактов между сторонами.


Фото: primeminister.kz

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