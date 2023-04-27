Сферу образования проверят на коррупционные риски в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проведутвнешний анализ коррупционных рисков в отрасли образования, передает корреспондентМИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, под пристальным вниманием Антикоррупционной службы будет сфера финансирования образования.

«Основанием для проведения анализа послужили зарегистрированные по республике за последние три года в сфере образования более 300 коррупционных правонарушений. Пять из них приходятся на Северо-Казахстанскую область. Общественный резонанс вызвало недавнее задержание главного бухгалтера отдела образования города Талдыкорган, у которой изъяты денежные средства в сумме одного млрд тенге, часть из которых была в иностранной валюте, и документы на 21 объект недвижимости», - прокомментировали в пресс-службе.

В антикоррупционном ведомстве призвали неравнодушных североказахстанцев принять участие в проведении анализа. В частности, предоставить сведения о причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям, внести предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность отрасли. Информацию можно направить на электронный адрес upd.sko@antikor.gov.kz с пометкой «талдау».