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Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области

22 Июля 2021 15:23
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Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Осакаровка Карагандинской области для безопасности дорожного движения устанавливают сферические зеркала. Предложение об установке подобных зеркал в районном центре поступило от местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жители обратились в телеграм-чат поселкового акимата, где пожаловались на металлические ограждения, препятствующие обзору при повороте на перекрёстке Школьная – Байгабылова. В ходе обсуждения этой проблемы было принято решение установить на опасных участках сферические зеркала.

«Эти зеркала необходимы для безопасного дорожного движения. Обзор на этом перекрёстке был сильно сужен. Сферические зеркала на дорогах предназначены для устранения слепых зон. В основном их устанавливают на крутых и узких поворотах. Они дают возможность видеть движение на встречной полосе, что уменьшает риск возникновения ДТП. Эти зеркала спроектированы таким образом, чтобы обзор на дороге был хорошим даже ночью», – отметил аким посёлка Осакаровка Серик Акижанов.

Пока установлено одно сферическое зеркало. В скором времени ещё один подобный объект появится на пересечении улиц Школьной с Шахматной. Установка сферических зеркал проводится в экспериментальном порядке.



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#Карагандинская область   #ДТП   #Акимат   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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