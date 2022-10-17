17 Октября 2022, 09:58

Сфера рекламы и маркетинга в упадке: исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за первое полугодие текущего года с учётом ненаблюдаемого сектора экономики составил 136,63 млрд тенге — на 11,2% меньше в денежном выражении, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Без учёта ненаблюдаемого сектора экономики объём услуг составил 136,61 млрд тенге — также на 11,2% меньше по сравнению с январём–июнем 2021 года. Годом ранее объём услуг в секторе показал рост на 62%.

В региональном разрезе 74,6% услуг в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка было сосредоточено в финцентре, Алматы (101,9 млрд тенге). Значительные объёмы пришлись также на Астану (15,6 млрд тенге) и Карагандинскую область (6,8 млрд тенге).

97,3% объёма услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за январь–июнь 2022 года совокупно пришлось на малые предприятия (102,4 млрд тенге) и индивидуальных предпринимателей (30,5 млрд тенге). На средние и крупные предприятия пришлось лишь 1,6 млрд и 2,1 млрд тенге соответственно.

В структуре услуг на деятельность рекламных агентств пришлось 112,3 млрд тенге — на 20,9% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объём услуг в области исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения составил 19,7 млрд тенге — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. На размещение рекламы в СМИ пришлось 4,6 млрд тенге — на 27,6% больше, чем за январь–июнь 2021 года.

Среднемесячная заработная плата в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка в первом полугодии текущего года составила 258,7 тыс. тенге, что меньше средней зарплаты в целом по РК (298,6 тыс. тенге).

Покупательная способность заработных плат в секторе сократилась на 6,1%, в то время как в целом по РК она выросла на 10,9%.













Фото: theeleader.com